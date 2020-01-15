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وحيد حامد: التحرش من ثقافة الرعاع وتصرفات بهيمية

تحرير:محمد فتحي ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م
وحيد حامد
وحيد حامد
قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين. وأضاف «حامد»، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا، أهمها التدين غير حقيقي، قائلًا: «عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري».
وفي وقت سابق، ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات
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أحمد موسى: «قادر 2020» جعلت وزير دفاع تركيا مرشد سياحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم فوجئ بالقدرة القتالية العالية للجيش المصري التي ظهرت بوضوح في مناورة قادر 2020، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات العالمية تحلل قوة الجيش خلال المناورة، قائلًا: «لك أن تفخر بجيشنا العظيم وأبطال مصر». وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «إن المناورة جعلت وزير دفاع تركيا يتحول إلى مرشد سياحي وأستاذ في الجغرافيا»، معقبا ساخرًا: «جالوا هلاوس».
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
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أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

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100 حالة تسمم في 14 يوما بالإسكندرية بسبب الدفايات وسخانات الغاز

يلجأ المواطنون خلال فصل الشتاء إلى استخدام الدفايات للتغلب على برودة الطقس، والاعتماد على سخانات الغاز للحصول على مياه ساخنة، إلا أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر المواطنين من استخدام السخانات والدفايات دون التأكد من أنها تعمل بكفاءة كبيرة، والحرص على صيانتها وعدم انسدادها، مع وجود مصادر للتهوية والكشف عنها بصفة دورية عن طريق عمال الصيانة بالشركات المتخصصة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة تامة.
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فتاة- المنصورة (2)

فتاة التحرش بالمنصورة: ده كريسماس.. وفي حاجة اسمها غض البصر

قالت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، إن الأشخاص التي ألقي القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنها لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف. وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هي وصديقتها مازالوا خارج القفص، قائلة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين».
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يؤكد دور الثقافة في تنشئة جيل واعٍ بقضايا وطنه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك، وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.? جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة خطة عمل الوزارة؛ وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية المتمثل في "بناء الإنسان المصري".
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