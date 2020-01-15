وحيد حامد: التحرش من ثقافة الرعاع وتصرفات بهيمية

تحرير:محمد فتحي ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م

وحيد حامد

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين. وأضاف «حامد»، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا، أهمها التدين غير حقيقي، قائلًا: «عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري».

وفي وقت سابق، ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات