أحمد زاهر بين مسلسل «البرنس» وفيلم «يوم 13»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م

احمد زاهر

حالة من الانتعاش الفني يعيشها الفنان أحمد زاهر، ما بين الدراما والسينما، حيث يواصل تصوير دوره في مسلسل «البرنس»، مع كلا من: «محمد رمضان، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورحاب الجمل، وروجينا»، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينيرجي، وذلك استعددا لخوض السباق الرمضاني، إذ تكتم «زاهر» عن أدواره في الأعمال التي يشارك بها حتى عرضها. وأضاف زاهر في تصريحات خاصة إلى «التحرير»، أنه يصور في نفس الوقت فيلم «يوم 13»، وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الرعب والإثارة.

وأشار زاهر إلى أنه يشاركه في البطولة كلا من: «أحمد داود، ودينا الشربيني، وأروى جودة، ومحمد شاهين، و جومانا مراد»، من تأليف وإخراج وائل عبدالله. يعد هذ الفيلم هو التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي، حيث ينقل السينما المصرية