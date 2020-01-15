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أحمد زاهر بين مسلسل «البرنس» وفيلم «يوم 13»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م
احمد زاهر
احمد زاهر
حالة من الانتعاش الفني يعيشها الفنان أحمد زاهر، ما بين الدراما والسينما، حيث يواصل تصوير دوره في مسلسل «البرنس»، مع كلا من: «محمد رمضان، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورحاب الجمل، وروجينا»، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينيرجي، وذلك استعددا لخوض السباق الرمضاني، إذ تكتم «زاهر» عن أدواره في الأعمال التي يشارك بها حتى عرضها. وأضاف زاهر في تصريحات خاصة إلى «التحرير»، أنه يصور في نفس الوقت فيلم «يوم 13»، وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الرعب والإثارة.
وأشار زاهر إلى أنه يشاركه في البطولة كلا من: «أحمد داود، ودينا الشربيني، وأروى جودة، ومحمد شاهين، و جومانا مراد»، من تأليف وإخراج وائل عبدالله. يعد هذ الفيلم هو التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي، حيث ينقل السينما المصرية
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تعرف على الأفلام المشاركة في «مهرجان جمعية الفيلم»

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خريطة عرض «سواح» في 4 دول أوروبية 22 أبريل المقبل

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خالد النبوي:الأمين في «يوم وليلة» مختلف عن «هي فوضي»

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عائشة بن أحمد:«الفلوس» نقلة مهمة فى مشوارى السينمائى

رحلة عمرها 5 سنوات، وعد قطعته على نفسها بمزاحمة نجوم الصف الأول، حضرت إلى القاهرة قادمة من تونس الخضراء، طرقت عالم الدراما والسينما بحثا عن نجاح لاحت ملامحه فى الأفق بظهور أول بمسلسل "ألف ليلة وليلة" لتنهال عليها الأدوار وصولا إلى المحطة الأبرز لدى مشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" وأضحت معه الفنانة الشابة عائشة بن أحمد حديث السوشيال ميديا لتتجه إلى السينما لتقدم شخصية "هايلة" بفيلم "الفلوس" الذى ينافس على شباك إيرادات موسم منتصف العام مع مجموعة كبليرة من الأفلام.
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محمد رمضان يحتفل بـ«البرنس» في أول يوم تصوير

احتفل محمد رمضان وفريق عمل مسلسل "البرنس"، بانطلاق أول يوم تصوير، بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمُقرر عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجي في ثاني تعاون مع محمد رمضان بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي. يشارك في بطولة "البرنس"، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، روجينا، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوار، رحاب الجمل، محمد حاتم، وريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الذي يتولى إخراج المسلسل، وهو التعاون الثالث بين محمد رمضان و"سامي"، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وفيلم «جواب اعتقال».
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