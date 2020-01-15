سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م
احتجاجات لبنان_أرشيفية
احتجاجات لبنان_أرشيفية
أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".
وقال الحريري، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها.وتابع الحريري: «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة
اقرأ المزيد
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
الحريري

الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
اردوغان (3)

بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحريري

الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حسان- دياب (3)

«معي دعم ولن أعتذر».. حسان دياب يعلن رؤيته لحكومة لبنان الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أي شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده من داخل المجلس النيابي، مساء اليوم السبت، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا: "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".
المظاهرات- في- لبنان (10)

مواجهات لبنان تشتد.. قوات الأمن والجيش تواجه المتظاهرين بالغاز والنار

احتدمت المواجهات والاشتباكات بين تجمعات من المتظاهرين الرافضين لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والقوى الأمنية والعسكرية، في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، فيما استمر المتظاهرون في قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادت وطرق السفر الدولية في العاصمة، وعدد من المناطق في المحافظات المختلفة.
مظاهرات- لبنان (3)

بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]