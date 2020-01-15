إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م

احتجاجات لبنان_أرشيفية

أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".

وقال الحريري، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها.وتابع الحريري: «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة