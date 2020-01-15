جريمة

بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المعاينة الأولية كشفت عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن انقلاب السيارة.  وفي نفس السياق وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما تم نقل المتوفين إلى مستشفى 15 مايو وهم: دكتورة سماح نبيل،
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (2)

إصابة 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا من مستقليها. اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبوالمطامير- الطريق الصحراوي. على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
تركيا (6)

الداخلية: ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق. ورصد قطاع الأمن الوطني إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
حادث -اطباء- المنيا (2)

تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان الذي أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما صرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث فريقًا من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية ريجيني

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اليوم الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين، ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.
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إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

إصابة 11 شخصًا بينهم طفلة في تصادم سيارتين بسوهاج

حادث تصادم أمام مدخل مدينة دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ميكروباص.
حادث تصادم - أرشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «جمصة المنصورة»

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، تحديدًا أمام قرية الوزير ببلقاس تسبب في إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.
حادث- الاتوبيس (3)

إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
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