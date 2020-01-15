بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م

حادث - أرشيفية

انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المعاينة الأولية كشفت عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن انقلاب السيارة. وفي نفس السياق وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما تم نقل المتوفين إلى مستشفى 15 مايو وهم: دكتورة سماح نبيل،