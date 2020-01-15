اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

تحرير:وكالات ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م

سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.

وشدد وزراء الموارد الـ 3 لمصر وإثيوبيا والسودان على "التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني قابل للتطبيق ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير"، وفقًا لروسيا اليوم.وأصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، في وقت سابق، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد