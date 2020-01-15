جريمة

إصابة 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا من مستقليها. اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبوالمطامير- الطريق الصحراوي. على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
الحادث أسفر عن إصابة كلا من: محمد عبد الفتاح، ورجب أحمد، وهيثم محمد، وأيمن السيد، ومحمد محروس، وسعيد رمضان ورجب رمضان، ومحمد فتحي، ويوسف وهبة، وعبد الحميد صلاح، وهشام محمد، وسمير عيد، ووليد صلاح، وظريف زكي، وأحمد محمود"، وجميعهم من مقمين بقرية الكفاح. وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح في أماكن متفرقة
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تركيا (6)

الداخلية: ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق. ورصد قطاع الأمن الوطني إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
حادث -اطباء- المنيا (2)

تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان الذي أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما صرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث فريقًا من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية ريجيني

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اليوم الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين، ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

إصابة 11 شخصًا بينهم طفلة في تصادم سيارتين بسوهاج

حادث تصادم أمام مدخل مدينة دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ميكروباص.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي طالب ثانوي مصرعه أثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة. اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي. على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما، طالب بمدرسة الصناعة الثانوية بقرية الصلاحات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى مصرعه.
حادث- تصادم- في- المكسيك

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
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