إصابة 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م

حادث - أرشيفية

حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا من مستقليها. اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبوالمطامير- الطريق الصحراوي. على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.

الحادث أسفر عن إصابة كلا من: محمد عبد الفتاح، ورجب أحمد، وهيثم محمد، وأيمن السيد، ومحمد محروس، وسعيد رمضان ورجب رمضان، ومحمد فتحي، ويوسف وهبة، وعبد الحميد صلاح، وهشام محمد، وسمير عيد، ووليد صلاح، وظريف زكي، وأحمد محمود"، وجميعهم من مقمين بقرية الكفاح. وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح في أماكن متفرقة