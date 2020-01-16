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طارق شوقي يبحث مع وفدا ألمانيا تطوير التعليم الفني

تحرير:أمينة محمود ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
طارق شوقي
طارق شوقي
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني. وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، والدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، و حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، و أحمد عشماوي عضو المجلس الاستشاري للتعليم الفني بالوزارة، ومن الجانب الألماني ومنال سريب رئيس قسم بالوزارة الألمانية، وأوفا جولين رئيس قسم التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
ورحب الدكتور طارق شوقي، في بداية الاجتماع، بالوفد الألماني، مشيدًا بنمو علاقات التعاون بين الوزارتين منذ أكتوبر 2018 عندما تم توقيع مذكرة النوايا، التي تضمنت بنود المبادرة الشاملة لتطوير التعليم الفني في مصر، من أجل إنشاء هيئة جديدة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء أكاديمية
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مجلس-النواب (1)

برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (2)

شلل مروري بسبب انهيار أجزاء من كوبري محرم بك بالإسكندرية

شهدت منطقة وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من الشلل المروري، إثر وقوع انهيارات جزئية بكوبري محرم بك، الهام والرئيسي بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، بينما تكدست السيارات القادمة من غرب المحافظة والقادمين من المحافظات المجاورة باتجاة طريق نفق قناة السويس والمتجهين الى طريق الكورنيش ووسط المدينة، وكذلك المتجهين إلى غرب المحافظة والموقف الجديد، بينما تكاثرت السيارات أمام نادي الصيد، فيما بدأت إدارة المرور غلق الطريق فى الاتجاهين منعا لحدوث أزمة أو كارثة لحين فحص حالة الكوبري تماما ومعرفة حقيقة الانهيارات الجزئية وإذا ما كان يسمح بسير السيارات عليه من عدمه.
سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
وحيد -حامد (3)

وحيد حامد: التحرش من ثقافة الرعاع وتصرفات بهيمية

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين. وأضاف «حامد»، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا، أهمها التدين غير حقيقي، قائلًا: «عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري».
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ليست آية قرآنية.. التعليم تحقق مع المسؤول عن امتحان العربي بالبحيرة

رصدت لجنة متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطأ لغويًا في سؤال بامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة، إذ ذكر السؤال عبارة "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، مسبوقة بكلمة "قوله تعالى" وهي ليست من آيات القرآن الكريم، وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق للوقوف على مسئولية الخطأ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول سواء فنيًا أو إداريًا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
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