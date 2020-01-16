شلل مروري بسبب انهيار أجزاء من كوبري محرم بك بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

تكدس - أرشيفية

شهدت منطقة وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من الشلل المروري، إثر وقوع انهيارات جزئية بكوبري محرم بك، الهام والرئيسي بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، بينما تكدست السيارات القادمة من غرب المحافظة والقادمين من المحافظات المجاورة باتجاة طريق نفق قناة السويس والمتجهين الى طريق الكورنيش ووسط المدينة، وكذلك المتجهين إلى غرب المحافظة والموقف الجديد، بينما تكاثرت السيارات أمام نادي الصيد، فيما بدأت إدارة المرور غلق الطريق فى الاتجاهين منعا لحدوث أزمة أو كارثة لحين فحص حالة الكوبري تماما ومعرفة حقيقة الانهيارات الجزئية وإذا ما كان يسمح بسير السيارات عليه من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة، إخطارا من ادارة حي وسط الإسكندرية، بتوقف الحركة المرورية تماما وذلك بعد ورود أنباء تفيد سقوط انهيارات جزئية بالكوبري الذي يعد أحد أهم الكباري فى الإسكندرية.وبدأت إدارة المرور بالعمل على فتح خطوط سير جديدة وفك اشتباك الزحام المرورى واعتماد طرق موازية وتحويل مسار السيارات بالإضافة