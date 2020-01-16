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شلل مروري بسبب انهيار أجزاء من كوبري محرم بك بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
تكدس - أرشيفية
تكدس - أرشيفية
شهدت منطقة وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من الشلل المروري، إثر وقوع انهيارات جزئية بكوبري محرم بك، الهام والرئيسي بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، بينما تكدست السيارات القادمة من غرب المحافظة والقادمين من المحافظات المجاورة باتجاة طريق نفق قناة السويس والمتجهين الى طريق الكورنيش ووسط المدينة، وكذلك المتجهين إلى غرب المحافظة والموقف الجديد، بينما تكاثرت السيارات أمام نادي الصيد، فيما بدأت إدارة المرور غلق الطريق فى الاتجاهين منعا لحدوث أزمة أو كارثة لحين فحص حالة الكوبري تماما ومعرفة حقيقة الانهيارات الجزئية وإذا ما كان يسمح بسير السيارات عليه من عدمه.
وتلقت غرفة عمليات المحافظة، إخطارا من ادارة حي وسط الإسكندرية، بتوقف الحركة المرورية تماما وذلك بعد ورود أنباء تفيد سقوط انهيارات جزئية بالكوبري الذي يعد أحد أهم الكباري فى الإسكندرية.وبدأت إدارة المرور بالعمل على فتح خطوط سير جديدة وفك اشتباك الزحام المرورى واعتماد طرق موازية وتحويل مسار السيارات بالإضافة
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مجلس-النواب (1)

برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يبحث مع وفدا ألمانيا تطوير التعليم الفني

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني. وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، والدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، و حبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، و أحمد عشماوي عضو المجلس الاستشاري للتعليم الفني بالوزارة، ومن الجانب الألماني ومنال سريب رئيس قسم بالوزارة الألمانية، وأوفا جولين رئيس قسم التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
وحيد -حامد (3)

وحيد حامد: التحرش من ثقافة الرعاع وتصرفات بهيمية

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين. وأضاف «حامد»، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا، أهمها التدين غير حقيقي، قائلًا: «عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري».
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مينائي- الإسكندرية (2)

غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
خمور

تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
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