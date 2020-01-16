علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

تحرير:كريم مليم ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

علي الصاوي

عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.

وأعرب الصاوى عن سعادته بما يلقاه من دعم متواصل من الجميع في مقدمتهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مثنيا على جهده في دعم الأبطال، وتوجه بالشكر لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية، وأعضاء مجلس الإدارة.كما شكر الصاوى بنك القاهرة الراعي الرسمي له ودعمه للأبطال،

وأعرب الصاوى عن سعادته بما يلقاه من دعم متواصل من الجميع في مقدمتهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مثنيا على جهده في دعم الأبطال، وتوجه بالشكر لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية، وأعضاء مجلس الإدارة.



كما شكر الصاوى بنك القاهرة الراعي الرسمي له ودعمه للأبطال، انطلاقا من دور البنك الريادي في دعم الرياضة المصرية، الأمر الذى يساهم في صناعة أجيال من الرياضيين.



كذلك وجه شكره لمدربيه على الدعم والتوجيه حتى يظهر بالمستوى المتميز اللائق باسم مصر، وإلى روابط الرياضية الوكيل الحصري له التي لم تتوانى عن تقديم كافة اللوجستيات وأخرها توفير سيارة خاصة للاعبيها ولاعباتها لتيسير انتقالاتهم الداخلية. وكان في استقباله فريق عمل روابط للرياضية يتقدمهم الدكتور حاتم كمال مدير الرعاية بروابط.

