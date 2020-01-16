رياضة

علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

تحرير:كريم مليم ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
علي الصاوي
علي الصاوي
عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.
وأعرب الصاوى عن سعادته بما يلقاه من دعم متواصل من الجميع في مقدمتهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مثنيا على جهده في دعم الأبطال، وتوجه بالشكر لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية، وأعضاء مجلس الإدارة.كما شكر الصاوى بنك القاهرة الراعي الرسمي له ودعمه للأبطال،
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الأهلى- وطنطا (3)

كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
أليو بادجي

صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد

أكدت صحيفة كورير النمساوية أن أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، أصبح قريبا من الأهلي بعد اتفاق جميع الأطراف على تفاصيل الصفقة، موضحه أن الأحمر يريد تقديم لاعبه الجديد البالغ 23 عامًا للجماهير قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون الفحص الطبي هو الجزء الأخير من أجل إتمام التعاقد وتوديع جماهير الفريق النمساوي. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في رابيد فيينا استغرقت وقتًا طويلا حتى تم إقناع الأهلي بدفع أكثر من مليون يورو في اللاعب.
الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
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علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تسعى لحسم بطاقة التأهل لطوكيو 2020

غادرت جيانا فاروق، بطلة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة متوجهة إلى تشيلى، برفقة مدربها محمد عبد الرجال للمشاركة في بطولة (سيرياس أيه) أحدي جولات الكاراتيه العالمية، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 إلي 12 يناير، والتي تعد من البطولات العالمية المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق التصنيف، وهي أول بطولة في العام الجديد، علمًا بأنه يتأهل أول 4 لاعبات في التصنيف الأوليمبي الذي يعلنه الاتحاد الدولي للكاراتيه في أبريل، وتحتل جيانا حاليا المركز الثاني عالميًا وأوليمبيًا.
رابح-ماجر-وهو-لاعب

مباراة استعراضية لأساطير إفريقيا في الأهرامات

ستتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى مصر بمناسبة جوائز الإتحاد الأفريقي 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر له غدًا الثلاثاء بالغردقة، ستجتمع أساطير كرة القدم في القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة. وسيشارك يوري دجوركاييف، ديدييه دروجبا، أحمد حسام "ميدو"، كليمنتين توري ولورا جيورجيس في نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ستحتضنه جامعة القاهرة اليوم الاثنين، حيث سيقوم الخماسي بالإجابة على أسئلة الطلبة.
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