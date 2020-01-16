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برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

تحرير:أحمد جاد ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
وأشاد النائب باحتفاء الأشقاء العرب بافتتاح قاعدة برنيس، وهو ما يؤكد ان الجيش المصري هو الجيش المنظم والقوي بالمنطقة العربية، الداعم لقضايا وحدة الوطن، وهو ما يتطلب باستمرار دعم المصريين لجيشهم العيون الساهرة التى تضحي بدمائهم في سبيل الحفاظ على نهضة واستقرار الوطن.

احمد-الطيب (3)

الطيب: قضاة مصر لهم دورًا كبيرًا في حفظ أمن الوطن والمواطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة، مضيفًا خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

القوصي: التعلم في رحاب الأزهر فرصة لمنهجه المعتدل

قال الدكتور عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إن التعلم في رحاب الأزهر الشريف يعد فرصة عظيمة لتحصيل العلم الأزهري المعتدل. ودعا القوصي خلال لقائه بأعضاء فرع المنظمة "بقرضوا" الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك - إلى التمسك التام بهذا المنهج المعتدل دون غلظة أو تطرف، والذي يناهض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، مشيرا إلى أن طلاب الأزهر بمثابة الرسل والدعاة، الذين يحملون رسالته لبلادهم، لمحو أفكار التطرف والغلو.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.
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برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء قاعدة "برنيس"، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، ويشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "2020".
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مصر: على المجتمع الدولي مواجهة كافة تنظيمات الإرهاب

أكد السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرا لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذى استضافته أبو ظبي.
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السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
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عناني للسياحة ومروان للعدل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لنص المادة المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
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