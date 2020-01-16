رامي جمال في المستشفى لإجراء عملية جراحية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

رامي جمال

أعلن المطرب رامي جمال عن إجرائه لعملية جراحية، ونشر صورة من استعداداته داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "فجر ليلة العملية، النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت". أعلن رامي مؤخرا عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقًا بشأن الإعلان عن مرضه، ولكن دعمه جمهوره وبعض الفنانين، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة".

وتابعت: "بس قلبي معاك، واوعى تفكر تتهزم، ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس". ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" ما كتبه رامي حول مرضه، وعلقت كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق،