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رامي جمال في المستشفى لإجراء عملية جراحية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
رامي جمال
رامي جمال
أعلن المطرب رامي جمال عن إجرائه لعملية جراحية، ونشر صورة من استعداداته داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "فجر ليلة العملية، النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت". أعلن رامي مؤخرا عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقًا بشأن الإعلان عن مرضه، ولكن دعمه جمهوره وبعض الفنانين، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة".
وتابعت: "بس قلبي معاك، واوعى تفكر تتهزم، ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس". ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" ما كتبه رامي حول مرضه، وعلقت كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق،
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على-الحجار

وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار لحصوله على جائزة قابوس

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا. ويقدم "الحجار" -خلال الحفل- باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها (عارفة، مسألة مبدأ، زى الهوى، المال والبنون، أنا كنت عيدك، لما الشتاء يدق البيبان، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، انكسر جوانا شيء، في قلب الليل).
عزاء- مدير- أعمال -محمد- منير

فنانون وشخصيات عامة في عزاء مدير أعمال محمد منير

حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للكينج محمد منير في وفاة الراحل محمود أبا زيد، زوج شقيقته وابن عمه ومدير أعماله، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. وحضر كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتامر حسني، ويسرا، والمطربة لطيفة، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمطرب شاندو، والملحن وليد سعد، والاعلامي محمود سعد والنائب مصطفى بكري، والصحفى محمد مصطفى شردي، ومن نجوم الرياضة حضر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ومحمود عبدالرازق شيكابالا.
عزاء -والد -إيهاب -توفيق (8)

نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أقيم مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي، وكان في مقدمتهم مصطفى قمر، وفيفي عبده وحسين الجسمي، ومحمود حميدة وداليا البحيري وخالد بيبو وعصام كاريكا، كما حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن الإعلاميين حرص على التواجد رامي رضوان، وأسامة منير، وعصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، وشريف باهر، ومحمد لطفي، وأشرف مصيلحي، والمطربة مريم أمير، وإيهاب فهمي، وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، ولاعب الأهلي السابق شادي محمد.
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نانسي-عجرم

كيف تضامن الفنانون مع «نانسي عجرم» بعد السطو المسلح؟

مازالت تداعيات حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وعائلتها تلقي بظلالها ما بين التحقيقات وتضامن عدد كبير من نجوم الفن مع نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الحادث وقع فجر اليوم الأحد عندما تسلل ملثم إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة– كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
تامر حسني - الفلوس

أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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