رياضة

بادجي يوقع للأهلي.. وفايلر يقرر الاستغناء عن أزارو

تحرير:أحمد شحاتة ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
اليو بادجي
اليو بادجي
وقع السنغالي اليو بادجي، مهاجم رابيد فينيا النمساوي، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، ووافق النادي النمساوي على بيع اللاعب مقابل 2 مليون يورو تسدد علي شكل اقساط لمدة عام ونصف. وسيحصل اليو ديانج البالغ 23 عامًا، على مقابل مالي 700 الف دولار في الموسم تزيد 50 ألف دولار كل موسم، ومن المنتظر وصول اللاعب خلال الساعات القليلة للقاهرة من أجل الأنخراط سربعا في تدريبات الأهلي من أجل تجهيزه لمباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.
وكشف مصدر مسئول في النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر الاستغناء عن المغربي وليد أزارو، من أجل قيد سالنغالي اليو بادجي في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية .وقال المصدر إن فايلر يري أن وجود اليو بادجي مع مروان محسن وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، كافي
اقرأ المزيد
منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية

علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.
الأهلى- وطنطا (3)

كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

رمضان صبحي: تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح

أكد رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن إعارته مستمرة حتى شهر يونيو المقبل مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر". وأوضح أن مستقبله سيتحدد عقد شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء إعارته، مضيفا أنه يركز في الوقت الراهن على العودة من الإصابة للمشاركة مع النادي الأهلي وبذل أقصى مجهود مع الفريق. وأشار إلى أنه أنهى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل ويتبقى له أسبوعين للعودة للملاعب، مضيفا: "الإصابات العضلية تحتاج للعلاج بشكل جيد.. الأمور الآن باتت مستقرة، وأسير بشكل منتظم في التأهيل".
رمضان صبحي

طبيب الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي كواليس وتفاصيل عديدة عن اللاعبين المصابين بصفوف الفريق، وذلك خلال حديثه عبر قناة الأهلي. وعن حمدي فتحي المصاب بقطع في غضروف الركبة، أوضح: "لقد أجمع الخبراء الألمان على أن (خياطة) الغضروف هي الحل الأنسب للحفاظ على اللاعب لفترة بعيدة المدى، لأنه لاعب صغير في السن، ودرجة القطع تسمح بخياطة الغضروف. التقدير المبدئي سيكون ابتعاده 9 أشهر من تاريخ الإصابة، وسيخضع اللاعب لفحص جديد تحت إشراف الطبيب الألماني يوم 18 يناير المقبل، سيعود بعدها تدريجيا بأحمال بدنية سعيا لمعدلات ثني أفضل للركبة وتقوية أخرى للعضلات والغضروف".
رينيه فايلر (1)

جوزيه: فايلر رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة للنادي الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري، وأعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة، وفايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وفايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات، وأعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".
مانويل-جوزيه

جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]