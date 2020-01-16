بادجي يوقع للأهلي.. وفايلر يقرر الاستغناء عن أزارو

تحرير:أحمد شحاتة ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

اليو بادجي

وقع السنغالي اليو بادجي، مهاجم رابيد فينيا النمساوي، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، ووافق النادي النمساوي على بيع اللاعب مقابل 2 مليون يورو تسدد علي شكل اقساط لمدة عام ونصف. وسيحصل اليو ديانج البالغ 23 عامًا، على مقابل مالي 700 الف دولار في الموسم تزيد 50 ألف دولار كل موسم، ومن المنتظر وصول اللاعب خلال الساعات القليلة للقاهرة من أجل الأنخراط سربعا في تدريبات الأهلي من أجل تجهيزه لمباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول في النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر الاستغناء عن المغربي وليد أزارو، من أجل قيد سالنغالي اليو بادجي في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية .وقال المصدر إن فايلر يري أن وجود اليو بادجي مع مروان محسن وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، كافي