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برلماني: اكتمال منظومة كارت الفلاح يدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة

تحرير:أحمد جاد ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
النواب
النواب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتين جديدتين بعد بورسعيد والغربية، يساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاحين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
وطالب النائب بتطبيق المنظومى وتوزيع الكارت على الفلاحين بالبحيرة، خاصة وأن نسبة الاكتمال في المشروع وصلت إلى 95%، حسب تصريحات وزارة الزراعة، مع تذليل كافة العقابات التي تقف في سير المنظومة.

احمد-الطيب (3)

الطيب: قضاة مصر لهم دورًا كبيرًا في حفظ أمن الوطن والمواطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة، مضيفًا خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

القوصي: التعلم في رحاب الأزهر فرصة لمنهجه المعتدل

قال الدكتور عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إن التعلم في رحاب الأزهر الشريف يعد فرصة عظيمة لتحصيل العلم الأزهري المعتدل. ودعا القوصي خلال لقائه بأعضاء فرع المنظمة "بقرضوا" الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك - إلى التمسك التام بهذا المنهج المعتدل دون غلظة أو تطرف، والذي يناهض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، مشيرا إلى أن طلاب الأزهر بمثابة الرسل والدعاة، الذين يحملون رسالته لبلادهم، لمحو أفكار التطرف والغلو.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.
طقس (3)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
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«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«قوى عاملة البرلمان» توافق على إعداد قانون ضم العلاوات الخمس للمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حتي يتم النص علي إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
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رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
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