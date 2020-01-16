برلماني: اكتمال منظومة كارت الفلاح يدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة

تحرير:أحمد جاد ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

النواب

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتين جديدتين بعد بورسعيد والغربية، يساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاحين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.

وطالب النائب بتطبيق المنظومى وتوزيع الكارت على الفلاحين بالبحيرة، خاصة وأن نسبة الاكتمال في المشروع وصلت إلى 95%، حسب تصريحات وزارة الزراعة، مع تذليل كافة العقابات التي تقف في سير المنظومة.



