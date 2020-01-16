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الفتوى ومسؤولية المفتي والمستفتي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
معرض الكتاب - أرشيفية
معرض الكتاب - أرشيفية
يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب (الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي)، بقلم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. يوضح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.
وأضاف معبد، لهذه الضوابط، ضرورة تأهيل المفتي لإنزال النصوص وتطبيق القواعد الشرعية على القضايا المعاصرة، مثل التوازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، وفقه الأقليات المسلمة المتفرقة في عالم اليوم وتقدير ضروراتهم عند إصدار الفتوى لهم، وفقه المقاصد والمآلات العامة والخاصة للتشريعات، وخبرة التفريق بين ما
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احمد-الطيب (3)

الطيب: قضاة مصر لهم دورًا كبيرًا في حفظ أمن الوطن والمواطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة، مضيفًا خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

القوصي: التعلم في رحاب الأزهر فرصة لمنهجه المعتدل

قال الدكتور عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إن التعلم في رحاب الأزهر الشريف يعد فرصة عظيمة لتحصيل العلم الأزهري المعتدل. ودعا القوصي خلال لقائه بأعضاء فرع المنظمة "بقرضوا" الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك - إلى التمسك التام بهذا المنهج المعتدل دون غلظة أو تطرف، والذي يناهض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، مشيرا إلى أن طلاب الأزهر بمثابة الرسل والدعاة، الذين يحملون رسالته لبلادهم، لمحو أفكار التطرف والغلو.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.
طقس (3)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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تفاصيل-تعديلات-الأزهر-لقانون-الأحوال-الشخصية

الأزهر عن تعامل مسلمي أستراليا تجاه الحرائق: نموذجًا أصيلًا للتعايش

ثمَّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الأحد، تعامل مسلمي أستراليا تجاه ضحايا الحرائق التي نشبت في الغابات الأسترالية، وأسفرت عن مقتل أشخاص، وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية، إذ قال المرصد في بيانه، إن مجموعة من مسلمي أستراليا قطعوا مسافة 200 كم، من مدينة «سيدني» حتى منطقة «شوالهافن» الواقعة في الناحية الساحلية الجنوبية لولاية «نيو ساوث ويلز»؛ للتبرع بـ36 ألف زجاجة مياه لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: نقل تركيا إرهابيين إلى طرابلس «إرهاب جديد»

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا دعمًا لميليشيات طرابلس يضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتي أصابت سوريا بعد الدعم التركي لتلك المجموعات الإرهابية. وأضاف المرصد في بيان اليوم الإثنين، أن تركيا تعمل على إرسال تلك المجموعات الإرهابية إلى ليبيا حتى لا تتكبد خسائر في صفوف جنودها، نظرًا لكون التدخل التركي العسكري الذي يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم رفضه بشكل قاطع من المعارضة التركية التي تسعى إلى عرقلة مساعيه الداعمة للإرهاب.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين سلامة كنائسهم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَته الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.
زواج- القاصرات

تأجيل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال.. ونائب النور: يحرم الحلال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة والمناقشة بين الأعضاء، وجاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء.
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