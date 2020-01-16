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وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا.
والدها كان من كبار موظفى وزارة المواصلات، واسمها الحقيقى عفاف على كامل أحمد عبدالرحمن الصباحى ودرست فى المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، فشاهدها المخرج سيف الدين شوكت، ووجد فيها مواصفات الفتاة التى يبحث عنها لتقوم ببطولة
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ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
ماجدة الصباحي

بدأت الفن سرًا وأحبها رشدي أباظة.. محطات في حياة ماجدة

ماجدة الصباحي، فنانة من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، بحثت عن التمثيل منذ صغرها، واشتركت في بطولة فيلم (الناصح) مع المخرج سيف الدين شوكت، ولكن رفض أهلها للأمر جلعها تصور العمل سرا، وسرعان ما اكتشفوا أهلها حقيقة ماتفعله، وحاولوا منعها ولكن صناع الفيلم تدخلوا لينهوا هذا الخلاف، وتم اتفاق على استكمال الفيلم، ومن هنا انطلقت مسيرتها وأشتركت في العديد من الأفلام التى بقيت فى ذاكرة كل محبيها حتى الآن. حياة "ماجدة" لم تكن سهلة فقد مرت بالعديد من الأزمات سواء على المستوى الفني أو الشخصي، واليوم فارقتنا "ماجدة" لتطوي صفحتها نهائيا.
ماجدة الصباحي

غدًا.. تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد الحصري

يشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ظهر غد الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكانت "ماجدة" قد رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.
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عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (30)

الفيشاوي والجندي وهيثم زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2019

شهد عام 2019 رحيل العديد من نجوم الوسط الفني، الذين تسبب رحيلهم في حدوث صدمة كبيرة لعشاقهم في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومنهم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، والمخرج الكبير سمير سيف، والفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ومحمود الجندي، فاروق الفيشاوي وطلعت زكريا. وقد غيب الموت الفنان القدير سعيد عبد الغني، في 18 يناير 2019 ،عن عمر ناهز 81 عاما، حيث كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي بعد تدهور حالته الصحية. وقدم الفنان سعيد عبد الغنى، العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها: "احنا بتوع الأتوبيس، حبيبى دائما، الكرنك".
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