التضامن: معرض ديارنا يحقق مبيعات 8.5 مليون جنيه

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نجاح معرض ديارنا الذي نظمته الوزارة بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر والذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، شهد مبيعات غير مسبوقة حيث تجاوزت 8,5 مليون جنيه، مما يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة. وأعربت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقة وهو ما يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.

من جانبه، أضاف عادل البكساوي مستشار وزير التضامن للمعارض، أن المبيعات حققت طفرة كبيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وأن الإقبال تضاعف خلال الأسبوع الأخير من المعرض وذلك مع اهتمام وسائل الإعلام بالترويج للمعرض ومنتجات الأسر المنتجة وثقة المواطنين في جودة المعروضات.يشار إلى أن معرض ديارنا يعد أكبر معرض