سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التضامن: معرض ديارنا يحقق مبيعات 8.5 مليون جنيه

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نجاح معرض ديارنا الذي نظمته الوزارة بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر والذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، شهد مبيعات غير مسبوقة حيث تجاوزت 8,5 مليون جنيه، مما يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة. وأعربت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقة وهو ما يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.
من جانبه، أضاف عادل البكساوي مستشار وزير التضامن للمعارض، أن المبيعات حققت طفرة كبيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وأن الإقبال تضاعف خلال الأسبوع الأخير من المعرض وذلك مع اهتمام وسائل الإعلام بالترويج للمعرض ومنتجات الأسر المنتجة وثقة المواطنين في جودة المعروضات.يشار إلى أن معرض ديارنا يعد أكبر معرض
اقرأ المزيد
احمد-الطيب (3)

الطيب: قضاة مصر لهم دورًا كبيرًا في حفظ أمن الوطن والمواطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة، مضيفًا خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

القوصي: التعلم في رحاب الأزهر فرصة لمنهجه المعتدل

قال الدكتور عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إن التعلم في رحاب الأزهر الشريف يعد فرصة عظيمة لتحصيل العلم الأزهري المعتدل. ودعا القوصي خلال لقائه بأعضاء فرع المنظمة "بقرضوا" الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك - إلى التمسك التام بهذا المنهج المعتدل دون غلظة أو تطرف، والذي يناهض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، مشيرا إلى أن طلاب الأزهر بمثابة الرسل والدعاة، الذين يحملون رسالته لبلادهم، لمحو أفكار التطرف والغلو.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.
طقس (3)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيفين القباج

التضامن: إطلاق برنامج «وعي» قريبا.. وحسم قضايا العلاوات لصالحنا

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج ''وعي'' الذي يتضمن 12 رسالة اجتماعية تعمل عليها، ونأمل أن تمضي قدما في تحقيقها.
وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]