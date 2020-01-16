الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.

وأشارت إلى الاهتمام ببرامج التثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا من خلال عمل مؤسسي مشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي.وأوضحت الوزارة أن 32 من المشاركين بهذا المشروع في إطاره الجديد من علماء وقيادات الديوان العام للوزارة والباقي من مختلف مديريات الأوقاف بالمحافظات؛