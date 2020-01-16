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الأوقاف: 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بمشروع العلماء المستنيرين

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف زيادة الأعضاء المشاركين في مشروع تكوين العلماء المستنيرين إلى 127 إمامًا وواعظة ومعيدًا بالجامعة؛ نظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة هذا العام في إطار خطتها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتشجيع شباب الأئمة والواعظات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى التكوين العلمي المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، وذلك في إطار منهج الوزارة في التعلم الذاتي المستمر النوعي التراكمي.
وأشارت إلى الاهتمام ببرامج التثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا من خلال عمل مؤسسي مشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي.وأوضحت الوزارة أن 32 من المشاركين بهذا المشروع في إطاره الجديد من علماء وقيادات الديوان العام للوزارة والباقي من مختلف مديريات الأوقاف بالمحافظات؛
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احمد-الطيب (3)

الطيب: قضاة مصر لهم دورًا كبيرًا في حفظ أمن الوطن والمواطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة، مضيفًا خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

القوصي: التعلم في رحاب الأزهر فرصة لمنهجه المعتدل

قال الدكتور عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إن التعلم في رحاب الأزهر الشريف يعد فرصة عظيمة لتحصيل العلم الأزهري المعتدل. ودعا القوصي خلال لقائه بأعضاء فرع المنظمة "بقرضوا" الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك - إلى التمسك التام بهذا المنهج المعتدل دون غلظة أو تطرف، والذي يناهض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، مشيرا إلى أن طلاب الأزهر بمثابة الرسل والدعاة، الذين يحملون رسالته لبلادهم، لمحو أفكار التطرف والغلو.
طقس (3)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
نيفين القباج

التضامن: معرض ديارنا يحقق مبيعات 8.5 مليون جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نجاح معرض ديارنا الذي نظمته الوزارة بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر والذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، شهد مبيعات غير مسبوقة حيث تجاوزت 8,5 مليون جنيه، مما يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة. وأعربت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقة وهو ما يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.
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الشيخ- إسلام- عامر- نقيب- المأذونين (2)

نقيب المأذونين: حالات زواج القاصرات كثيرة ولا حصر لها

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن زواج القاصرات مشكلة وعلينا منع انتهاك حرمة طفلة دون السن القانونية والقيام بتزويجها في سن صغيرة، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف يقف بجوار المأذون في انتشار ظاهرة زواج القاصرات التي اجتاحت الجمهورية خاصة في القرى والريف والوجه القبلي وبعض محافظات وجه بحري. وأضاف إسلام عامر خلال حواره في برنامج «اليوم »، والمذاع على قناة «دي إم سي»: «لا يجرؤ أي مأذون توثيق عقد زواج دون السن القانونية بـ 18 سنة، ويجرم توثيق العقد ولا يجرم الزواج نفسه».
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