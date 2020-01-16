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غدًا.. تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد الحصري

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
ماجدة
ماجدة
يشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ظهر غد الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكانت "ماجدة" قد رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.
تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا. والدها كان من كبار موظفى وزارة المواصلات، واسمها الحقيقى عفاف على كامل أحمد عبدالرحمن الصباحى ودرست فى المدارس الفرنسية، وأثناء
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ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
ماجدة الصباحي

بدأت الفن سرًا وأحبها رشدي أباظة.. محطات في حياة ماجدة

ماجدة الصباحي، فنانة من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، بحثت عن التمثيل منذ صغرها، واشتركت في بطولة فيلم (الناصح) مع المخرج سيف الدين شوكت، ولكن رفض أهلها للأمر جلعها تصور العمل سرا، وسرعان ما اكتشفوا أهلها حقيقة ماتفعله، وحاولوا منعها ولكن صناع الفيلم تدخلوا لينهوا هذا الخلاف، وتم اتفاق على استكمال الفيلم، ومن هنا انطلقت مسيرتها وأشتركت في العديد من الأفلام التى بقيت فى ذاكرة كل محبيها حتى الآن. حياة "ماجدة" لم تكن سهلة فقد مرت بالعديد من الأزمات سواء على المستوى الفني أو الشخصي، واليوم فارقتنا "ماجدة" لتطوي صفحتها نهائيا.
ماجدة الصباحي

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا.
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ماجدة الصباحي

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا.
رامى-جمال

رامي جمال في المستشفى لإجراء عملية جراحية

أعلن المطرب رامي جمال عن إجرائه لعملية جراحية، ونشر صورة من استعداداته داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "فجر ليلة العملية، النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت". أعلن رامي مؤخرا عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقًا بشأن الإعلان عن مرضه، ولكن دعمه جمهوره وبعض الفنانين، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة".
وصول- جثمان- والد -ايهاب- توفيق‎ (1)

«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
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