غدًا.. تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد الحصري

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

ماجدة

يشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ظهر غد الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكانت "ماجدة" قد رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.

تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا. والدها كان من كبار موظفى وزارة المواصلات، واسمها الحقيقى عفاف على كامل أحمد عبدالرحمن الصباحى ودرست فى المدارس الفرنسية، وأثناء