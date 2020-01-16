القوصي: التعلم في رحاب الأزهر فرصة لمنهجه المعتدل

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر

قال الدكتور عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إن التعلم في رحاب الأزهر الشريف يعد فرصة عظيمة لتحصيل العلم الأزهري المعتدل. ودعا القوصي خلال لقائه بأعضاء فرع المنظمة "بقرضوا" الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك - إلى التمسك التام بهذا المنهج المعتدل دون غلظة أو تطرف، والذي يناهض ويكافح الجماعات التي تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، مشيرا إلى أن طلاب الأزهر بمثابة الرسل والدعاة، الذين يحملون رسالته لبلادهم، لمحو أفكار التطرف والغلو.

من جانبه قدم الوفد الشكر والتقدير للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة،معربين عن سعادتهم باشتراكهم بهذه الدورة التدريبية في رحاب الأزهر متمنين استمرار التواصل الدائم بينهم وبين الأزهر.وثمن الوفد دور المنظمة في إتاحة خلق جسور للتواصل بإنشاء فروع