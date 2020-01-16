«الدوما» يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

بوتين

وافق مجلس الدوما الروسي "النواب الروسي" اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الحكومة. وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين وامتناع 41 نائبا "نواب الحزب الشيوعي الروسي"، وذلك من أصل 450 نائبا هم أعضاء مجلس الدوما. وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مبدفيديف قدم أمس الأربعاء استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لشغل منصب رئيس الوزراء.وجاءت استقالة حكومة ميدفيديف على خلفية المقترحات، التي طرحها الرئيس الروسي في رسالته السنوية إلى البرلمان