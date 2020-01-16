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«الدوما» يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
بوتين
بوتين
وافق مجلس الدوما الروسي "النواب الروسي" اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الحكومة. وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين وامتناع 41 نائبا "نواب الحزب الشيوعي الروسي"، وذلك من أصل 450 نائبا هم أعضاء مجلس الدوما. وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.
وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مبدفيديف قدم أمس الأربعاء استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لشغل منصب رئيس الوزراء.وجاءت استقالة حكومة ميدفيديف على خلفية المقترحات، التي طرحها الرئيس الروسي في رسالته السنوية إلى البرلمان
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تنقيب بالمتوسط وإرسال جنود.. أردوغان يستفز الجميع في ليبيا

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازنه وتحديه لجميع جهود حل الأزمة الليبية، قبل أيام من مؤتمر برلين الذي سيجتمع فيه مع عدد من الزعماء، لبحث الصراع الراهن، إذ كرر تأكيداته بأن بلاده سترسل قوات إلى الأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا -على حد زعمه-.
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«حفل تأبين» يسبب أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا

تشهد العلاقات بين بريطانيا وإيران أزمة منذ ما يقرب من أسبوع، وأصبح السفير البريطاني روب ماكير شخصًا غير مرغوب فيه داخل طهران، وهو ما تسبب في مغادرة السفير البريطاني لإيران. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن سفير بريطانيا في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، قائلا: "مشاركة سفير لندن فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرا غير مقبول". وتعود الأزمة إلى احتجاز إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة بمزاعم التحريض على التظاهر ضد الحرس الثوري.
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انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

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سفارة-روسيا -في -بيروت

انفجار قنبلتي غاز مسيل للدموع في سفارة روسيا ببيروت

أعلنت السفارة الروسية لدى بيروت أن قنبلتي غاز مسيل للدموع انفجرتا، مساء اليوم الأربعاء، داخل حرمها، وذلك أثناء تفريق قوات الأمن اللبنانية مظاهرات ضد السلطات، إذ قال مستشار السفارة الروسية، فياتشيسلاف مقصودوف، في حديث لوكالة «تاس»: «قنبلتان سقطتا داخل منطقتنا، ولم يصب أحد من بين الموظفين أو أفراد عائلاتهم»، مشيرًا إلى أن تعزيز حرس البعثة الدبلوماسية على خلفية الاشتباكات التي شهدها شارع مار إلياس بين قوات الأمن والمحتجين، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
بوتين (2)

قصرت في تحقيق الأهداف.. «بوتين» يوافق على استقالة الحكومة

أفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، بأن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، تقدم باستقالته للرئيس فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، لافته إلى أن بوتن شكر ميدفيديف على خدماته، لكنه نوّه إلى أن حكومة رئيس الوزراء قصرت في تحقيق الأهداف المحددة لها. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن بوتن يعتزم تكليف ميدفيديف بمنصب نائب مجلس الأمن الرئاسي، بحسب سكاي نيوز.
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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

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-سيرجي-لافروف

روسيا: الضربات الأمريكية على مواقع سوريا والعراق غير مقبولة

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