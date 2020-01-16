إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين بالسويس

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م

أرشيفية

شهد طريق السويس القاهرة، تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، ما تسبب فى إصابات مستقلي السيارتين جميعهم وعددهم 19 مواطنًا بينهم طفل رضيع، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات علاوة على إصابات خطيرة بكسور فى العمود الفقرى وارتجاج ونزيف داخلي وخارجي. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ19 سيارة إسعاف، والمصابون هم مرزوق عثمان مرزوق، 57 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، محمد حسن فؤاد، 23 سنة، وجميعهم لديهم اشتباه بكسر في العمود الفقري.

وأصيب محمد فتحي حمدي، 35 سنة اشتباه كسر بالضلوع، وأيمن صلاح فهمي، 30 سنة بجروح، وأيمن صلاح، رضيع يبلغ عام فقط، والسيد عبد الهادي الطنبولي، 61 سنة، ورحاب محمد أحمد، طبيبة 40 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليمني، وهمت مصطفى المهدي، 39 سنة، مصابة بجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وكريم محمد سالم سائق 28 سنة، مصابًا