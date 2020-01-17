صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع يُطيل العمر

تحرير:إسراء سليمان ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
الشاي
الشاي
جميعنا نحب الحياة ونأمل العيش لأطول فترة ممكنة، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على ذلك، على سبيل المثال الأفوكادو يساعد على ضبط معدلات الكوليسترول السيئة، والتوت والريحان والقهوة والشيكولاتة الداكنة والثوم وزيت الزيتون والبطاطا والزعتر، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، والتخلص من العادات السيئة مثل التدخين وتناول الكافيين، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن الشاي هو أفضل خيار لإطالة العمر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
يقول كل عشاق الشاي لا يوجد مشروب يمكن أن يأخذ مكان الشاي، فكوب من الشاي الدافيء في الصباح يمنحك الراحة والاسترخاء قبل بدء العمل. ومن الجانب الصحي وجدت دراسة حديثة أن شرب الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى متوسط حياة صحي أطول. وقال مؤلف الدراسة: "يرتبط استهلاك الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة
اقرأ المزيد
تناول البروتينات

دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
عسل-النحل

تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟ بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
اقرأ المزيد من الأخبار
الإفراط في-تناول-الفواكه

9 بدائل طبيعة لتقوية المناعة وعلاج الفيروسات ونزلات البرد

لا تزال الطبيعة تزخر بما بكل مقومات الحماية اللازمة للإنسان كى يحيا فى صحة وسلام، ويمكن لبعض المواد الطبيعية أن تكون بديلا قويا لمصل الإنفلونزا غير المتوافر بالصيدليات، ويقدم أطباء متخصصون فى تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الأمريكى المتخصص فى المجال الطبى، وصفات لتقوية مناعة الجسم، تغنى عن المركبات الكيميائية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]