دراسة: تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع يُطيل العمر

تحرير:إسراء سليمان ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

الشاي

جميعنا نحب الحياة ونأمل العيش لأطول فترة ممكنة، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على ذلك، على سبيل المثال الأفوكادو يساعد على ضبط معدلات الكوليسترول السيئة، والتوت والريحان والقهوة والشيكولاتة الداكنة والثوم وزيت الزيتون والبطاطا والزعتر، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، والتخلص من العادات السيئة مثل التدخين وتناول الكافيين، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن الشاي هو أفضل خيار لإطالة العمر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

يقول كل عشاق الشاي لا يوجد مشروب يمكن أن يأخذ مكان الشاي، فكوب من الشاي الدافيء في الصباح يمنحك الراحة والاسترخاء قبل بدء العمل. ومن الجانب الصحي وجدت دراسة حديثة أن شرب الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى متوسط حياة صحي أطول. وقال مؤلف الدراسة: "يرتبط استهلاك الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة