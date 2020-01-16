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بدأت الفن سرًا وأحبها رشدي أباظة.. محطات في حياة ماجدة

رحلت الفنانة ماجدة الصباحي عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما، ولكنها تركت ورائها ذاكرة سينمائية وفنية لايمكن أن تمحو وستظل بها حية فى قلوب محبيها.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي، فنانة من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، بحثت عن التمثيل منذ صغرها، واشتركت في بطولة فيلم (الناصح) مع المخرج سيف الدين شوكت، ولكن رفض أهلها للأمر جلعها تصور العمل سرا، وسرعان ما اكتشفوا أهلها حقيقة ماتفعله، وحاولوا منعها ولكن صناع الفيلم تدخلوا لينهوا هذا الخلاف، وتم اتفاق على استكمال الفيلم، ومن هنا انطلقت مسيرتها وأشتركت في العديد من الأفلام التى بقيت فى ذاكرة كل محبيها حتى الآن. حياة "ماجدة" لم تكن سهلة فقد مرت بالعديد من الأزمات سواء على المستوى الفني أو الشخصي، واليوم فارقتنا "ماجدة" لتطوي صفحتها نهائيا.
ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عنها. 1- اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، ولدت في مايو عام 1931 في محافظة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا في اللغة الفرنسية، والدها كان من كبار موظفي وزارة المواصلات، كما كان أحمد الصباحي من أفراد أسرتها يشغل منصب مجلس شورى القوانين وكانت
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ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
ماجدة الصباحي

غدًا.. تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد الحصري

يشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ظهر غد الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكانت "ماجدة" قد رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.
ماجدة الصباحي

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا.
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ماجدة الصباحي

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا.
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