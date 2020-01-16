يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٨ م

منتخب مصر لكرة اليد

استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.

ودخل المنتخب الوطني من البداية بحثًا عن الفوز وهو ما تحقق له بسهولة، من أجل ضمان صدارة المجموعة وتحقيق حلمه بالتقدم إلى المباراة النهائية والفوز باللقب الذي يؤهل صاحبه مباشرة إلى الدورة الأولمبية، علمًا بأن الشوط الأول من اللقاء قد انتهى أيضًا لصالح الفراعنة بنتيجة 19-10.ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة

ودخل المنتخب الوطني من البداية بحثًا عن الفوز وهو ما تحقق له بسهولة، من أجل ضمان صدارة المجموعة وتحقيق حلمه بالتقدم إلى المباراة النهائية والفوز باللقب الذي يؤهل صاحبه مباشرة إلى الدورة الأولمبية، علمًا بأن الشوط الأول من اللقاء قد انتهى أيضًا لصالح الفراعنة بنتيجة 19-10.



ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة ظهر غد الجمعة أمام كينيا قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات أمام الكونغو الديمقراطية مساء الأحد.



وتقام البطولة مكونة من 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويتم تقسيم المتأهلين إلى ربع النهائي على مجموعتين ويتأهل منهما الأول والثاني لنصف النهائي، ويعتبر منتخب تونس حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية.

