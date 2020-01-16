رياضة

يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٨ م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
ودخل المنتخب الوطني من البداية بحثًا عن الفوز وهو ما تحقق له بسهولة، من أجل ضمان صدارة المجموعة وتحقيق حلمه بالتقدم إلى المباراة النهائية والفوز باللقب الذي يؤهل صاحبه مباشرة إلى الدورة الأولمبية، علمًا بأن الشوط الأول من اللقاء قد انتهى أيضًا لصالح الفراعنة بنتيجة 19-10.ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة
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بادجي يوقع للأهلي.. وفايلر يقرر الاستغناء عن أزارو

وقع السنغالي اليو بادجي، مهاجم رابيد فينيا النمساوي، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، ووافق النادي النمساوي على بيع اللاعب مقابل 2 مليون يورو تسدد علي شكل اقساط لمدة عام ونصف. وسيحصل اليو ديانج البالغ 23 عامًا، على مقابل مالي 700 الف دولار في الموسم تزيد 50 ألف دولار كل موسم، ومن المنتظر وصول اللاعب خلال الساعات القليلة للقاهرة من أجل الأنخراط سربعا في تدريبات الأهلي من أجل تجهيزه لمباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.
علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية

علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.
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كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
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علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية

علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.
حمادة-صدقى-نادي-الجونة-1

حمادة صدقي يفتح النار على الهلال السوداني

فتح حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري، وذلك حسبما أفاد صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد. وقال صدقي: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف، وبعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".
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أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
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