تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٨ م

ماجدة الصباحي

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.

تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا. والدها كان من كبار موظفى وزارة المواصلات، واسمها الحقيقى عفاف على كامل أحمد عبدالرحمن الصباحى ودرست فى المدارس الفرنسية، وأثناء