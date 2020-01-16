تنقيب بالمتوسط وإرسال جنود.. أردوغان يستفز الجميع في ليبيا

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

أردوغان

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازنه وتحديه لجميع جهود حل الأزمة الليبية، قبل أيام من مؤتمر برلين الذي سيجتمع فيه مع عدد من الزعماء، لبحث الصراع الراهن، إذ كرر تأكيداته بأن بلاده سترسل قوات إلى الأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا -على حد زعمه-.

ومن المقرر أن يجتمع أردوغان، الأحد المقبل، مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، في برلين، لبحث الأزمة الليبية، في الوقت الذي كشف المرصد السوري، أن تركيا نقلت بالفعل "مرتزقة" من مقاتليين سوريين موالين لها من الأراضي السورية إلى طرابلس، بحسب سكاي نيوز. ووافق البرلمان التركي، مطلع الشهر الجاري،