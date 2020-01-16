سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تنقيب بالمتوسط وإرسال جنود.. أردوغان يستفز الجميع في ليبيا

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
أردوغان
أردوغان
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازنه وتحديه لجميع جهود حل الأزمة الليبية، قبل أيام من مؤتمر برلين الذي سيجتمع فيه مع عدد من الزعماء، لبحث الصراع الراهن، إذ كرر تأكيداته بأن بلاده سترسل قوات إلى الأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا -على حد زعمه-.
ومن المقرر أن يجتمع أردوغان، الأحد المقبل، مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، في برلين، لبحث الأزمة الليبية، في الوقت الذي كشف المرصد السوري، أن تركيا نقلت بالفعل "مرتزقة" من مقاتليين سوريين موالين لها من الأراضي السورية إلى طرابلس، بحسب سكاي نيوز. ووافق البرلمان التركي، مطلع الشهر الجاري،
اقرأ المزيد
بريطانيا وايران

«حفل تأبين» يسبب أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا

تشهد العلاقات بين بريطانيا وإيران أزمة منذ ما يقرب من أسبوع، وأصبح السفير البريطاني روب ماكير شخصًا غير مرغوب فيه داخل طهران، وهو ما تسبب في مغادرة السفير البريطاني لإيران. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن سفير بريطانيا في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، قائلا: "مشاركة سفير لندن فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرا غير مقبول". وتعود الأزمة إلى احتجاز إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة بمزاعم التحريض على التظاهر ضد الحرس الثوري.
بوتين (1)

«الدوما» يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

وافق مجلس الدوما الروسي "النواب الروسي" اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الحكومة. وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين وامتناع 41 نائبا "نواب الحزب الشيوعي الروسي"، وذلك من أصل 450 نائبا هم أعضاء مجلس الدوما. وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.
بوتين (2)

قصرت في تحقيق الأهداف.. «بوتين» يوافق على استقالة الحكومة

أفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، بأن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، تقدم باستقالته للرئيس فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، لافته إلى أن بوتن شكر ميدفيديف على خدماته، لكنه نوّه إلى أن حكومة رئيس الوزراء قصرت في تحقيق الأهداف المحددة لها. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن بوتن يعتزم تكليف ميدفيديف بمنصب نائب مجلس الأمن الرئاسي، بحسب سكاي نيوز.
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات مساء اليوم الثلاثاء، في مقاطعة تاراجونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا بإسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات، إذ قالت الهيئة في بيان لها نقلته عنها وسائل إعلام عالمية: «ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى»، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا جميع النوافذ والأبواب الخاصة بمنازلهم، ووفقًا للسلطات المحلية، ?تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
اقرأ المزيد من الأخبار
اردوغان والسراج - ليبيا

البرلمان الليبي يرفض المصادقة على اتفاقية أردوغان والسراج

رفض البرلمان الليبي، اليوم السبت، المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. ونقلت قناة العربية، أن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة. كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
اردوغان والسراج - ليبيا

رحلات طيران غير مسجلة.. تفاصيل جديدة تفضح نقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا

كشف إذاعة "RFI" الفرنسية، تفاصيل جديدة عن الدور الخفي الذي تلعبه تركيا داخل الأراضي الليبية، إذ أكدت أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، بحسب سكاي نيوز التي أوضحت أن الإذاعة الفرنسية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة، وأن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل هؤلاء المرتزقة، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]