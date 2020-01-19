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زبدة الشيا.. تحارب الشيخوخة والشعر المجعد

بصرف النظر عن قدرة زبدة الشيا في ترطيب البشرة بشكل كبير، فإنها تتميز بخصائص مذهلة مضادة للشيخوخة، ويمكن أن تمنع علامات شيخوخة الجلد عند التقدم بالعمر.
تحرير:إسراء سليمان ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
حماية البشرة
حماية البشرة
تحتاج البشرة إلى عناية خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأنها تتعرض للجفاف والاحمرار، بجانب المشكلات الجلدية الأخرى، وليس ذلك فقط، بل ينصح أيضًا بتطبيق ماسكات طبيعية غنية بالمكونات الطبيعية، التي تساعد في حماية البشرة من التلف، مثل ماسك زيت الزيتون والترمس، كما أن العسل وماء الورد فعال بشكل كبير، حيث يعتبر العسل عامل مطهر، يعمل على التخلص من الباكتيريا المسببة لحب الشباب، وآخر ما توصل إليه خبراء التجميل أن زبدة الشيا تحمي الوجه في الشتاء، نقلًا عن "boldsky".
أصبحت زبدة الشيا تتمتع بشهرة كبيرة في العناية بالبشرة والشعر فعند اختيار منتجات العناية بالبشرة التي ترغب بها، ستجد زبدة الشيا في قائمة المكونات، حيث يوفر هذا المكون الكريمي فوائد مذهلة لبشرتك وشعرك، إضافة إلى ذلك، تمنح زبدة الشيا بشرتك الجافة التغذية التي تحتاج إليها وترطب فروة رأسك للحفاظ على صحة
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ماسكات الفواكه

شرائح الكمثرى والتفاح.. ماسكات طبيعية للبشرة الجافة

ما زالت البشرة الجافة إحدى المشكلات التي تواجهنا في فصل الشتاء، لذا يوصي خبراء التجميل بتغيير روتين العناية بالبشرة، على سبيل المثال استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتفاعل مع جفاف الجلد بشكل كبير، وتمنحك بشرة نضرة كزيت الزيتون، والبعض الآخر ينصح باستخدام مرطبات، كما نالت الماسكات الطبيعية مكانة كبيرة، في التخلص من التشققات والالتهابات. وآخر ما تم التوصل إليه "ماسكات قطع الفواكه"، كوضع خليط من شرائح الكيوي والتفاح والموز على الوجه، وذلك نقلًا عن "boldsky".
الزبادي

"الزبادي".. من طعام صحي إلى ماسك سحري لمشكلات البشرة

بشرة المرأة هي سر جمالها، لذا تحرص دائمًا على تطبيق كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، ومن أكثر الآليات المستخدمة في عالم التجميل "الماسكات الطبيعية"، فيعتبر الزبادي من أكثر المكونات المهمة التي يجب إدراجها، عند التفكير في عمل ماسك للبشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الالتهابات، ومكافحة حب الشباب، كما تمنح البشرة الملمس المرجو، لذا يجب خلط الزبادي مع الخيار، أو الترمس المطحون، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
العناية-بالبشرة

ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة

عند التقدم بالعمر، تبدأ المرأة بالنظر في المرآة، وتتلمس وجهها جيدًا، وكأنها تبحث عن التجاعيد وخطوط الوجه، في هذه الحالة لابد من اتخاذ قرارين، أولًا اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة البشرة، وخاصة التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين، ثانيًا اتباع روتين صحي، لتقليل ظهور علامات التقدم بالعمر مثل استخدام منتجات غنية بالريتينول، مع ارتداء نضارة شمس كبيرة الحجم، للحماية من تلف الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استخدام منتجات مرطبة، نقلًا عن "boldsky".
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العناية-بالبشرة

ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة

عند التقدم بالعمر، تبدأ المرأة بالنظر في المرآة، وتتلمس وجهها جيدًا، وكأنها تبحث عن التجاعيد وخطوط الوجه، في هذه الحالة لابد من اتخاذ قرارين، أولًا اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة البشرة، وخاصة التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين، ثانيًا اتباع روتين صحي، لتقليل ظهور علامات التقدم بالعمر مثل استخدام منتجات غنية بالريتينول، مع ارتداء نضارة شمس كبيرة الحجم، للحماية من تلف الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استخدام منتجات مرطبة، نقلًا عن "boldsky".
صيام-البشرة

شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".
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