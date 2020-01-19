زبدة الشيا.. تحارب الشيخوخة والشعر المجعد

بصرف النظر عن قدرة زبدة الشيا في ترطيب البشرة بشكل كبير، فإنها تتميز بخصائص مذهلة مضادة للشيخوخة، ويمكن أن تمنع علامات شيخوخة الجلد عند التقدم بالعمر.

تحرير:إسراء سليمان ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

حماية البشرة

تحتاج البشرة إلى عناية خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأنها تتعرض للجفاف والاحمرار، بجانب المشكلات الجلدية الأخرى، وليس ذلك فقط، بل ينصح أيضًا بتطبيق ماسكات طبيعية غنية بالمكونات الطبيعية، التي تساعد في حماية البشرة من التلف، مثل ماسك زيت الزيتون والترمس، كما أن العسل وماء الورد فعال بشكل كبير، حيث يعتبر العسل عامل مطهر، يعمل على التخلص من الباكتيريا المسببة لحب الشباب، وآخر ما توصل إليه خبراء التجميل أن زبدة الشيا تحمي الوجه في الشتاء، نقلًا عن "boldsky".

أصبحت زبدة الشيا تتمتع بشهرة كبيرة في العناية بالبشرة والشعر فعند اختيار منتجات العناية بالبشرة التي ترغب بها، ستجد زبدة الشيا في قائمة المكونات، حيث يوفر هذا المكون الكريمي فوائد مذهلة لبشرتك وشعرك، إضافة إلى ذلك، تمنح زبدة الشيا بشرتك الجافة التغذية التي تحتاج إليها وترطب فروة رأسك للحفاظ على صحة