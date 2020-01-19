زبدة الشيا.. تحارب الشيخوخة والشعر المجعد

بصرف النظر عن قدرة زبدة الشيا في ترطيب البشرة بشكل كبير، فإنها تتميز بخصائص مذهلة مضادة للشيخوخة، ويمكن أن تمنع علامات شيخوخة الجلد عند التقدم بالعمر.
تحتاج البشرة إلى عناية خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأنها تتعرض للجفاف والاحمرار، بجانب المشكلات الجلدية الأخرى، وليس ذلك فقط، بل ينصح أيضًا بتطبيق ماسكات طبيعية غنية بالمكونات الطبيعية، التي تساعد في حماية البشرة من التلف، مثل ماسك زيت الزيتون والترمس، كما أن العسل وماء الورد فعال بشكل كبير، حيث يعتبر العسل عامل مطهر، يعمل على التخلص من الباكتيريا المسببة لحب الشباب، وآخر ما توصل إليه خبراء التجميل أن زبدة الشيا تحمي الوجه في الشتاء، نقلًا عن "boldsky".
أصبحت زبدة الشيا تتمتع بشهرة كبيرة في العناية بالبشرة والشعر فعند اختيار منتجات العناية بالبشرة التي ترغب بها، ستجد زبدة الشيا في قائمة المكونات، حيث يوفر هذا المكون الكريمي فوائد مذهلة لبشرتك وشعرك، إضافة إلى ذلك، تمنح زبدة الشيا بشرتك الجافة التغذية التي تحتاج إليها وترطب فروة رأسك للحفاظ على صحة
أصبحت زبدة الشيا تتمتع بشهرة كبيرة في العناية بالبشرة والشعر فعند اختيار منتجات العناية بالبشرة التي ترغب بها، ستجد زبدة الشيا في قائمة المكونات، حيث يوفر هذا المكون الكريمي فوائد مذهلة لبشرتك وشعرك، إضافة إلى ذلك، تمنح زبدة الشيا بشرتك الجافة التغذية التي تحتاج إليها وترطب فروة رأسك للحفاظ على صحة وقوة شعرك، من أفضل الفوائد التي تميزها أنها خالية تمامًا من أي آثار جانبية، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تمدك بها زبدة الشيا:
1-تحارب الشعر المجعد
توجد العديد من الفتيات التي تعانن من الشعر المجعد أو الكيرلي، لذا ينصح باستخدام زبدة الشيا بدلًا من جميع المنتجات باهظة الثمن، فوفقًا للعديد من خبراء التجميل تعتبر زبدة الشيا وسيلة رائعة لعلاج المشكلات التي تواجهك في الشتاء، فكل ما عليك فعله وضعها على شعرك قبل ساعة من استخدام الشامبو.
2-واقي قوي للبشرة
هناك احتمال كبير لتلف الجلد خلال فصل الشتاء، وبما أن زبدة الشيا لديها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، تشكل طبقة واقية على بشرتك وتمنع تلف الجلد.
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3-لتنعيم الشفاه
تتسبب رياح الشتاء الباردة في امتصاص الترطيب من شفتيك، مما يجعلها جافة ومتشققة، وبالتالي عليك بوضع زبدة الشيا على شفتيك ليلًا، وفي الصباح ستجدها ناعمة وملساء.
4-محاربة علامات شيخوخة
بصرف النظر عن قدرة زبدة الشيا في ترطيب البشرة بشكل كبير، فإنها تتميز بخصائص مذهلة مضادة للشيخوخة، ويمكن أن تمنع علامات شيخوخة الجلد عند التقدم بالعمر، وبالتالي لا تشعر بالقلق فإنت تمتلك كريم طبيعي مضاد للشيخوخة.
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5-التخلص من فروة الرأس الجافة والقشرة
فروة الرأس الجافة هي مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء، ولكن لاتشعر بالقلق، فزبدة الشيا هي واحدة من المكونات الطبيعية التي تساعد على الترطيب، ويمكن أن تساعد في محاربة فروة الرأس الجافة والقشرة بفاعلية كبيرة، فإذا كنت تعاني من جفاف الجلد ، فعليك إذابة بعض زبدة الشيا وتدليكها على فروة رأسك، اتركيه على فروة رأسك لمدة 20 دقيقة قبل غسل شعرك بشامبو خفيف، و سوف تتخلص من الحكة.
6-مكافحة الطفح الجلدي الشتوي
الشتاء البارد يمكن أن يفعل ذلك، تمتلك زبدة الشيا خصائص علاجية مذهلة لتغذية البشرة، إذا كنت تعاني من أي طفح جلدي في الشتاء ، فحاول تطبيق بعض زبدة الشيا.
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ما سبق بعض من الفوائد الهامة لزبدة الشيا، لذا لا تنزعج من جفاف الشتاء، فلديك العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على بشرة نضرة، دون التعرض لآي آثار جانبية، كما توجد بعض من الزيوت الحيوية التي تساعد في حماية البشرة والحصول على معدلات عالية من التوهج، مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند، وغيره من الأساليب الصحية الأخرى التي يمكن اتباعها، للحفاظ علي البشرة خلال ليال الشتاء الباردة.
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