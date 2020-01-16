البنك المركزي ينفي تداول عملات مزيفة فئة 200 جنيه

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م

البنك المركزي

نفى البنك المركزي المصري ما تردد في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه أو أي فئات أخرى، مشددا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، موضحا في بيان مساء اليوم الخميس، أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، إذ يحرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.

وأكد البنك المركزي، أن جميع أوراق البنكنوت المصرية تتمتع بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصة في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة: 50 و100 و200 جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلا عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد