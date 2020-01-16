النائب العام يحيل مرتكب «مجزرة كفر الدوار» لمحاكمة جنائية عاجلة

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

النائب العام حمادة الصاوي

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات، محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.

وانتدبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين، وخبراء معمل الأدلة الجنائية لرفع الآثار من مسرح الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الخميس، أن أطباء مصلحة الطب الشرعي أكدوا وجود إصابات بالمتوفين