رياضة

المصري يسقط في فخ التعادل أمام أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ م
المصري
المصري
حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما مواجهة فريق المصري ونظيره أسوان، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل فادي فريد هدف التقدم للضيوف، وأدرك عمرو موسى هدف التعادل للفريق البورسعيدي، وأضاف محمد جابر الهدف الثاني، لزهرة الجنوب، وعاد موسى وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
بداية المباراة، جاءت سريعة، وسط سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة الحادية عشر، خطف فادي فريد هدف التقدم لفريق أسوان، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البورسعيدي. وفي الدقيقة 22، حصل المصري على ركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة في يد مدافع أسوان، سددها
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التعادل يحسم مواجهة الجونة مع أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ونظيره الجونة، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى ثمان نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، في المقابل جاء الفريق الساحلي في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة. وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حسام غالي بعد الاعتراض بطريقة غير لائقة على قرارات الحكم.
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ميدو يجهز 3 مفاجآت قبل مواجهة الأهلي

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المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
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الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

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