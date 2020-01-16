المصري يسقط في فخ التعادل أمام أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ م

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حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما مواجهة فريق المصري ونظيره أسوان، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل فادي فريد هدف التقدم للضيوف، وأدرك عمرو موسى هدف التعادل للفريق البورسعيدي، وأضاف محمد جابر الهدف الثاني، لزهرة الجنوب، وعاد موسى وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

بداية المباراة، جاءت سريعة، وسط سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة الحادية عشر، خطف فادي فريد هدف التقدم لفريق أسوان، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البورسعيدي. وفي الدقيقة 22، حصل المصري على ركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة في يد مدافع أسوان، سددها

بداية المباراة، جاءت سريعة، وسط سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة الحادية عشر، خطف فادي فريد هدف التقدم لفريق أسوان، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البورسعيدي.



وفي الدقيقة 22، حصل المصري على ركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة في يد مدافع أسوان، سددها سعيدو صنبوري أعلى المرمى، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، حصل الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة مسعد عوض حارس أسوان للاعب المصري، نفذها عمرو موسى، بنجاح مدركًا هدف التعادل.



وفي الدقيقة 58، احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة في المباراة، ولكن هذه المرة لصالح فريق أسوان، سددها محمد جابر بنجاح، وبعد مرور دقيقتين ، حصل المصري على ركلة جزاء جديدة هي الرابعة في المباراة، نفذها عمرو موسى بنجاح على يسار مسعد عوض حارس مرمى أسوان.