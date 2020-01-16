كاف يعدل مواعيد تصفيات المونديال وأمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م

كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون، وكأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر، بعد أن قام بتغيير بطولة كأس الأمم إلى يناير 2021 بدلًا من صيف نفس العام. واستبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري. ويلعب المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا مع كينيا، جزر القمر، وتوجو، ويمتلك نقطتين بعد جولتين من انطلاق المنافسات.

وسيتعرف منتخب مصر على منافسيه في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم مع إجراء القرعة 21 يناير الجاري. وجاءت المواعيد الجديد، كالتالي: - 23 إلى 31 مارس.. الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات أمم إفريقيا - 1 إلى 9 يونيو.. الجولة الخامسة في أمم إفريقيا - 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر.. الجولة السادسة في تصفيات

وسيتعرف منتخب مصر على منافسيه في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم مع إجراء القرعة 21 يناير الجاري.



وجاءت المواعيد الجديد، كالتالي:



- 23 إلى 31 مارس.. الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات أمم إفريقيا



- 1 إلى 9 يونيو.. الجولة الخامسة في أمم إفريقيا



- 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر.. الجولة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا



- 5 إلى 13 أكتوبر.. الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم



- 9 إلى 17 نوفمبر.. الجولة الثانية في تصفيات كأس العالم



- 22 إلى 30 مارس 2021.. الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم (لم يحدث تعديل)



- 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.. الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم (لم يحدث تعديل)



- 4 إلى 12 أكتوبر.. الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم (لم يحدث تعديل)



- 8 إلى 16 نوفمبر.. مرحلة خروج المهزوم من تصفيات كأس العالم.