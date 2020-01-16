رياضة

كاف يعدل مواعيد تصفيات المونديال وأمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م
كأس الأمم
كأس الأمم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون، وكأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر، بعد أن قام بتغيير بطولة كأس الأمم إلى يناير 2021 بدلًا من صيف نفس العام. واستبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري. ويلعب المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا مع كينيا، جزر القمر، وتوجو، ويمتلك نقطتين بعد جولتين من انطلاق المنافسات.
وسيتعرف منتخب مصر على منافسيه في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم مع إجراء القرعة 21 يناير الجاري. وجاءت المواعيد الجديد، كالتالي: - 23 إلى 31 مارس.. الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات أمم إفريقيا - 1 إلى 9 يونيو.. الجولة الخامسة في أمم إفريقيا - 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر.. الجولة السادسة في تصفيات
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة يعلن عن تعديلات جديدة في جدول الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد عدد من مباريات الدوري لبعض الفرق منها مباراة الأهلي وإنبي، التي قدم الاتحاد موعدها. وجاء ذلك بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العربي على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية . حيث قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.
بيراميدز- والمصري‎ (6)

المصري يسقط في فخ التعادل أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما مواجهة فريق المصري ونظيره أسوان، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل فادي فريد هدف التقدم للضيوف، وأدرك عمرو موسى هدف التعادل للفريق البورسعيدي، وأضاف محمد جابر الهدف الثاني، لزهرة الجنوب، وعاد موسى وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
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علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
يوسف -البلايلي‎

البلايلي وبلماضي يحصدان جوائز الأفضل في إفريقيا

حصل الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2019 وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي وهي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب محاربي الصحراء باللقب. كما توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وتنافس البلايلي مع الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي .
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
البدري والبرنس

البرنس يثير الجدل بعد ظهوره مع جهاز البدري

أثار ظهور الشيف ناصر البرنس في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، رفقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلت الجماهير عن سر وجوده في هذا المكان إلى جوار الجهاز الفني وهل عاد مرة أخرى للعمل في المنتخب بعد أن سبق وعمل مسؤول تغذية أثناء فترة أجيري، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البرنس الجدل حيث سبق وأن تعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة لانتقادات شديدة بعد أن قاموا بتعيين البرنس مسؤل تغذية للمنتخب الأول.
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