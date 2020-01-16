تعيين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة بالسودان

تحرير:وكالات ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م

الفريق جمال عبد المجيد

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز، إذ قال المجلس، إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، أمس الأربعاء، أن دمبلاب تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش والدم السريع لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته.وقال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي