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تعيين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة بالسودان

تحرير:وكالات ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م
الفريق جمال عبد المجيد
الفريق جمال عبد المجيد
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز، إذ قال المجلس، إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
وأعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، أمس الأربعاء، أن دمبلاب تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش والدم السريع لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته.وقال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي
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انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات شمالي شرق سوريا، مضيفة أن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم.
سفارة-روسيا -في -بيروت

انفجار قنبلتي غاز مسيل للدموع في سفارة روسيا ببيروت

أعلنت السفارة الروسية لدى بيروت أن قنبلتي غاز مسيل للدموع انفجرتا، مساء اليوم الأربعاء، داخل حرمها، وذلك أثناء تفريق قوات الأمن اللبنانية مظاهرات ضد السلطات، إذ قال مستشار السفارة الروسية، فياتشيسلاف مقصودوف، في حديث لوكالة «تاس»: «قنبلتان سقطتا داخل منطقتنا، ولم يصب أحد من بين الموظفين أو أفراد عائلاتهم»، مشيرًا إلى أن تعزيز حرس البعثة الدبلوماسية على خلفية الاشتباكات التي شهدها شارع مار إلياس بين قوات الأمن والمحتجين، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
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سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

البرهان: استقالة مدير المخابرات السودانية قيد النظر

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم، أن أبوبكر دمبلاب، مدير المخابرات العامة، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته، إذ قال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر». وكان البرهان قد قال، فجر اليوم: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».
عبدالفتاح-البرهان

رئيس السيادة السوداني: احتواء «التمرد» بأقل الخسائر

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر، إذ قال البرهان: «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد»، مؤكدا العمل لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة، بعدما شهدته العاصمة أمس، نافيًا رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه السابق، قائلًا: «نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات»، وفق
المتظاهرون والجيش السوداني

السودان بين الانقلاب والتمرد.. و«قوش» في قفص الاتهام

شهد السوادن تاريخ حافل من الانقلابات على مدار عشرات السنين، فمنذ الاستقلال عام 1956 شهد هذا البلد أكثر من 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات، وأمس شهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية. وبعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.
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