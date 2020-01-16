دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تُطالب إيران بدفع تعويضات

تحرير:وكالات ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٢ م

ضحايا الطائرة المنكوبة

طالبت حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها، في طائرة الركاب الأوكرانية، بأن تقبل طهران تحمل «المسؤولية كاملة»، وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا، إذ أصدر وزراء خارجية كندا، والمملكة المتحدة، وأفغانستان، والسويد، وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية في ساحة الطرف الأغر. وتوفي جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير الجاري، وفقًا لسكاي نيوز.

كان من بين الضحايا 57 مواطنًا كنديًا، فضلا عن الأوكرانيين والسويديين والأفغان والبريطانيين والإيرانيين.وقال وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبين، في لندن نحن هنا للسعي لوضع نهاية، للمحاسبة، للشفافية، وللعدالة من أجل الضحايا، مضيفًا أن إيران قبلت المسؤولية لكن تحقيقا كاملا هو فقط ما سيكشف «السبب