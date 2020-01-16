رسميًا.. مجلس الشيوخ يبدأ في إجراءات محاكمة ترامب

تحرير:وكالات ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥١ م

بدأ مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس. وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده، إذ جاء في الاتهام الأول الموجه لترامب هو إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق الذي أطلقه الحزب الديمقراطي في الرابع من سبتمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في 21 يناير، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية