اتحاد الكرة يعلن عن تعديلات جديدة في جدول الدوري

تحرير:محمد جمال ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م

اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد عدد من مباريات الدوري لبعض الفرق منها مباراة الأهلي وإنبي، التي قدم الاتحاد موعدها. وجاء ذلك بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العربي على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية . حيث قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.

وجاءت قرارات إدارة المسابقات بالاتحاد تأجيل مواعيد مباريات الجولتين الـ 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي.. الجولة 15: الاسماعيلي والإنتاج الحربي : 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية. الاتحاد السكندري وسموحة : 7:30 مساء الخميس 30 يناير بستاد الأسكندرية. الجولة 16: أسوان والإسماعيلي