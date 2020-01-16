رياضة

اتحاد الكرة يعلن عن تعديلات جديدة في جدول الدوري

تحرير:محمد جمال ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد عدد من مباريات الدوري لبعض الفرق منها مباراة الأهلي وإنبي، التي قدم الاتحاد موعدها. وجاء ذلك بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العربي على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية . حيث قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.
وجاءت قرارات إدارة المسابقات بالاتحاد تأجيل مواعيد مباريات الجولتين الـ 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي.. الجولة 15: الاسماعيلي والإنتاج الحربي : 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية. الاتحاد السكندري وسموحة : 7:30 مساء الخميس 30 يناير بستاد الأسكندرية. الجولة 16: أسوان والإسماعيلي
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
كأس-الأمم-الأفريقية

كاف يعدل مواعيد تصفيات المونديال وأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون، وكأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر، بعد أن قام بتغيير بطولة كأس الأمم إلى يناير 2021 بدلًا من صيف نفس العام. واستبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري. ويلعب المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا مع كينيا، جزر القمر، وتوجو، ويمتلك نقطتين بعد جولتين من انطلاق المنافسات.
بيراميدز- والمصري‎ (6)

المصري يسقط في فخ التعادل أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما مواجهة فريق المصري ونظيره أسوان، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل فادي فريد هدف التقدم للضيوف، وأدرك عمرو موسى هدف التعادل للفريق البورسعيدي، وأضاف محمد جابر الهدف الثاني، لزهرة الجنوب، وعاد موسى وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
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باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يغلق ملف الرحيل عن الإسماعيلي

يبدو أن الأزمة التي اشتعلت داخل جدران النادى الإسماعيلى، خلال الفترة الماضية، عقب خروج باهر المحمدي، قائد الدراويش، في تصريحات تليفزيونية أعلن فيها رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك عروضًا قوية من ناديين أحدهما أوروبى والآخر خليجي، ليقرر ناديه تحويله للتحقيق واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، التي أقيمت في الجولة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب عدم امتثاله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في بيان: التحكيم لم يكن عادلا

أصدرت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف. وجاء في البيان أن الاتحاد السكندري وقف بشكل دائم بجانب التحكيم المصري، وأنه على الرغم من تعرضه للعديد من الأخطاء التحكيمية، اكتفى فقط بتوجيه النظر. وأكمل البيان: "إن القرارات التحكيمية كانت سببًا في خسارة العديد من النقاط، وإن مباراة اليوم كانت بقيادة الحكم محمد معروف الذي اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب هدف صحيح وواضح في بداية اللقاء بداعي تسلل".
الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يرحب بعقوبة الإسماعيلي

أبدى باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، احترامه لقرار مجلس إدارة ناديه، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل مجلس الإدارة، بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وطالب فيها بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن باهر تقبل العقوبة الموقعة عليه، من قبل مجلس إدارة الدراويش، وأنه انتظم في تدريبات المستبعدين من مباراة إنبي القادمة ولا توجد لديه أي نية لافتعال أي أزمات، موضحًا أن اللاعب لا يريد سوى موافقة نادية على رحيله.
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