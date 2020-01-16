مصطفى بكري: الشعب لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل

تحرير:محمد فتحي ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٦ م

مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل، خاصة مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار، معقبًا: «أوعوا تسمعوا الأصوات الكذابة التي تأتي من الخارج». وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، أن مناورة «قادر 2020»، رسالة لكل من يفكر بالعبث في الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه شعر بالفخر والعظمة أثناء حضوره افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتضميد جراح الماضي، وبناء دولة حديثة، لكي تكون قادرة على سحق من تهول له نفسه بالمساس بأمن مصر، أو أمن الأمة العربية.

وكشفت المؤسسة العسكرية في وقت سابق، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وهي المناورة الثالثه من نوعها منذ اندلاع فتيل التصعيد العسكري في المنطقة، وحملت اسم كودي (قادر 2020)، وتم تنفيذها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.وأوضح بيان عسكري، أن