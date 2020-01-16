السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة بين مصر والإمارات

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ، وكتب الرئيس السيسي، صفحته الرسمية على "تويتر": "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفعاليات استهلت بسباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن، وتفقد الرئيس السيسي وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلي تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا