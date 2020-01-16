الغش مرفوض.. القضاء الإداري يلغي امتحانات طلاب الثانوية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

طلاب الثانوية العامة_أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الخميس الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في ثلاثة أحكام سابقة بإلغاء امتحان مجموعة من طلاب الثانوية العامة في جميع المواد سواء كانت في حالتي التلبس بالغش الإلكتروني، أو الشروع فيه بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، إذ أوضحت المحكمة، أن العلم رسالة تربوية، والتعليم ليس حرثا في البحر، بل نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها، وأن إنفاق الدولة على التعليم تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها وأن اقتنائها بيد مواطنيها.

وأوضحت المحكمة، أن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية، بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، ويجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين، لأن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون