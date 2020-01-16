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الغش مرفوض.. القضاء الإداري يلغي امتحانات طلاب الثانوية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
طلاب الثانوية العامة_أرشيفية
طلاب الثانوية العامة_أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الخميس الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في ثلاثة أحكام سابقة بإلغاء امتحان مجموعة من طلاب الثانوية العامة في جميع المواد سواء كانت في حالتي التلبس بالغش الإلكتروني، أو الشروع فيه بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، إذ أوضحت المحكمة، أن العلم رسالة تربوية، والتعليم ليس حرثا في البحر، بل نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها، وأن إنفاق الدولة على التعليم تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها وأن اقتنائها بيد مواطنيها.
وأوضحت المحكمة، أن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية، بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، ويجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين، لأن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون
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السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
جودة- عبدالخالق- وزير-التموين-الأسبق (2)

وزير التموين الأسبق: تعلمت من الحمار الانضباط في العمل

قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه عمل في رعاية الأغنام، وكان مسؤولًا عن قطيع تعود ملكيته للأسرة وبعض أهالي القرية، إذ كان عمره في هذه المرحلة 10 سنوات، معقبًا: «تعلمت الصبر والتأمل من رعاية الغنم»، مضيفًا أنه عمل في قريته في مجال الزراعة بسبب احتراف أسرته الزراعة، وكان يقوم بنقل التراب من الأراض لـ«الزريبة»، لتحويله لسماد يقوم بنقله إلى الأرض مرة أخرى.
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هيئة الاستعلامات: لا وجود قانونيا لوكالة الأناضول في مصر

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وكالة أنباء الأناضول، ليس لها وجود قانوني في مصر منذ شهر أغسطس 2013، بعد أن قامت السلطات المعنية -آنذاك- بإغلاق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم، وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنها تابعت ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر.
فعاليات- مهرجان -شرم -الشيخ- التراثي (3)

السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة بين مصر والإمارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ، وكتب الرئيس السيسي، صفحته الرسمية على "تويتر": "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".
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شراء- اونلاين (2)

مليارات التجارة الإلكترونية.. بيزنس خارج السيطرة (ملف)

رغم أن تجارة "الأونلاين" وفرت على كثير من المواطنين عناء التسوق فى مختلف الأماكن والمرور على عشرات المحلات بحثا عن طلبهم، فإن الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، ولا يخلو من المشكلات، إذ يتعرض ملايين الأشخاص حول العالم للغش التجارى أو النصب بسبب التسوق عبر الإنترنت، وهو ما زاد على حده فى البلدان العربية وانتشر مؤخرًا فى مصر، وأصبحت مجالا خصبا للنصابين الذين طوروا أساليب وألاعيب تواكب التكنولوجيا الجديدة، فى ظل غياب قوانين قادرة على حماية المستهلكين، وضبط وتنظيم حركة تعاملات بمليارات الجنيهات، لتصبح خطرا يهدد ملايين المتسوقين عبر الإنترنت.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

وزارة الاتصالات تمثل حلقة الوصل بين كل الجهات المعنية بقانون التجارة الإلكترونية، باعتبارها المشرف على البنية التكنولوجية المؤهلة لإتمام عمليات التجارة الإلكترنية، فضلا عن دورها الرقابى وفقًا لقوانين حماية البيانات، ويؤكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها اهتمام بالغ للتحول للمجتمع الرقمى، وزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى عام 2022، حيث تستهدف مصر التوسع بالأسواق الخليجية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى عددا من التحالفات الاستثمارية، فضلا عن تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية، لتشجيعها على التصدير للخارج.
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عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.
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مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل، ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنويا.
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