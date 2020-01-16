الغش مرفوض.. القضاء الإداري يلغي امتحانات طلاب الثانوية بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
طلاب الثانوية العامة_أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الخميس الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في ثلاثة أحكام سابقة بإلغاء امتحان مجموعة من طلاب الثانوية العامة في جميع المواد سواء كانت في حالتي التلبس بالغش الإلكتروني، أو الشروع فيه بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، إذ أوضحت المحكمة، أن العلم رسالة تربوية، والتعليم ليس حرثا في البحر، بل نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها، وأن إنفاق الدولة على التعليم تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها وأن اقتنائها بيد مواطنيها.
وأوضحت المحكمة، أن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية، بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، ويجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين، لأن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون
وأوضحت المحكمة، أن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية، بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، ويجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين، لأن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها.
وأضافت المحكمة، أن أهم تلك العوائق ظاهرة الغش في الامتحانات، التي أخذت فى التنامي الأعوام الأخيرة بعد أن تغيرت القيم السائدة في المجتمع وأصبح ما كان مذموما في الماضي سلوكا مقبولا وعاديا لدى البعض، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه، وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحيانا لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة، التي وصلت إلى حد استخدام العنف في بعض الأحيان لمساعدة أبنائهم على ذلك، في صورة تجسد ترديا في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع، وضعفا في الوازع الديني والأخلاقي واستحلال كل وسيلة وصولا إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقيمها.
وأسدلت المحكمة في حكمها، أن الغش كارثة تربوية، وأن الدعاوى الماثلة كشفت عن تسريب الامتحان عبر الإنترنت بقصد الغش بواسطة البلوتوث، وتلك الظاهرة باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين في تعليم التشخيص والعلاج، وهي أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية، ما يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي بإعادة دور المدرسة، وإعداد المدرس إعدادا جيدا وإتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين.
وأضافت في قرارها، أن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكا في حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلا فتنهار معه مثل وقيم المجتمع، وأن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكا في حياته التعليمية سيعتبره منهاجا لحياته العملية.