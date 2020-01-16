إخلاء سبيل 3 مصريين وتسليم تركيين لسفارتهم في قضية «وكالة الأناضول»

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

النائب العام المستشار حماده الصاوي

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين، على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وكالة أنباء الأناضول، ليس لها وجود قانوني في مصر منذ شهر أغسطس 2013، بعد أن قامت السلطات المعنية -آنذاك- بإغلاق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم. وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنها تابعت ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية