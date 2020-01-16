جريمة

إخلاء سبيل 3 مصريين وتسليم تركيين لسفارتهم في قضية «وكالة الأناضول»

١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
النائب العام المستشار حماده الصاوي
النائب العام المستشار حماده الصاوي
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين، على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وكالة أنباء الأناضول، ليس لها وجود قانوني في مصر منذ شهر أغسطس 2013، بعد أن قامت السلطات المعنية -آنذاك- بإغلاق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم. وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنها تابعت ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية
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جثة (5)

«قلب ولدي عليّ حجر».. وفاة سيدة ضربها نجلها بـ«فأس» في الشرقية

واقعة مآسوية شهدتها قرية تابعة لمركز ومدينة منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، عندما تخلى «إسلام»، عن إنسانيته وضرب بكل القيم والأعراف عرض الحائط، وإنهال على والدته التي تقف على مشارف الـ60 من عمرها بالضرب بـ«فأس» على رأسها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها بحجة رفضها غسل ملابسه لتلفظ أنفاسها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها. أحداث الواقعة تعود عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من مستشفي الأحرار، بوصول «أم الهنا .م»، 60عاما، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل مرتكب «مجزرة كفر الدوار» لمحاكمة جنائية عاجلة

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات، محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين بالسويس

شهد طريق السويس القاهرة، تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، ما تسبب فى إصابات مستقلي السيارتين جميعهم وعددهم 19 مواطنًا بينهم طفل رضيع، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات علاوة على إصابات خطيرة بكسور فى العمود الفقرى وارتجاج ونزيف داخلي وخارجي. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ19 سيارة إسعاف، والمصابون هم مرزوق عثمان مرزوق، 57 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، محمد حسن فؤاد، 23 سنة، وجميعهم لديهم اشتباه بكسر في العمود الفقري.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (2)

إصابة 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا من مستقليها. اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبوالمطامير- الطريق الصحراوي. على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل مرتكب «مجزرة كفر الدوار» لمحاكمة جنائية عاجلة

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات، محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد في قضية ريجيني

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اليوم الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين، ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة، لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.
حادث- تصادم- بور-سعيد (4)

حبس المتهم في حادث طريق بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم «أحمد حمدي محمد محمد عقاب»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت 23 شخصًا وإصابة ستة آخرين، في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، إذ ذكر بيان أصدرته النيابة العامة، اليوم الأحد، أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين.
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