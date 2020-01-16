وزير التموين الأسبق: تعلمت من الحمار الانضباط في العمل

تحرير:محمد فتحي ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م

جودة عبد الخالق

قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه عمل في رعاية الأغنام، وكان مسؤولًا عن قطيع تعود ملكيته للأسرة وبعض أهالي القرية، إذ كان عمره في هذه المرحلة 10 سنوات، معقبًا: «تعلمت الصبر والتأمل من رعاية الغنم»، مضيفًا أنه عمل في قريته في مجال الزراعة بسبب احتراف أسرته الزراعة، وكان يقوم بنقل التراب من الأراض لـ«الزريبة»، لتحويله لسماد يقوم بنقله إلى الأرض مرة أخرى.

وأضاف وزير التموين الأسبق، خلال حواره في برنامج «فنجان قهوة»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أنه تعامل مع الحمار في نقل التراب أو السماد، وهذا أدى لاكتشافه بأن الحمار ليس مخلوقًا كسولًا أو غبيًا، ولكنه كائن مخلص جدًا لعمله.وتابع عبد الخالق: «لو وريت الحمار الطريق لا يحيد عنه بمنتهى