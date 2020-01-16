«قلب ولدي عليّ حجر».. وفاة سيدة ضربها نجلها بـ«فأس» في الشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ م

جثة - أرشيفية

واقعة مآسوية شهدتها قرية تابعة لمركز ومدينة منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، عندما تخلى «إسلام»، عن إنسانيته وضرب بكل القيم والأعراف عرض الحائط، وإنهال على والدته التي تقف على مشارف الـ60 من عمرها بالضرب بـ«فأس» على رأسها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها بحجة رفضها غسل ملابسه لتلفظ أنفاسها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها. أحداث الواقعة تعود عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من مستشفي الأحرار، بوصول «أم الهنا .م»، 60عاما، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

تم نقل المصابة وحدة العناية المركزة، فيما كشفت التحريات الأولية بتعدي نجلها والتي يدعى «إسلام .س»، 28 عاما، عامل، على والدته بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتم تحرير المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020. ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، وبالتنسيق مع رجال الأمن العام،