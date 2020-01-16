جريمة

«قلب ولدي عليّ حجر».. وفاة سيدة ضربها نجلها بـ«فأس» في الشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
واقعة مآسوية شهدتها قرية تابعة لمركز ومدينة منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، عندما تخلى «إسلام»، عن إنسانيته وضرب بكل القيم والأعراف عرض الحائط، وإنهال على والدته التي تقف على مشارف الـ60 من عمرها بالضرب بـ«فأس» على رأسها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها بحجة رفضها غسل ملابسه لتلفظ أنفاسها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها. أحداث الواقعة تعود عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من مستشفي الأحرار، بوصول «أم الهنا .م»، 60عاما، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.
تم نقل المصابة وحدة العناية المركزة، فيما كشفت التحريات الأولية بتعدي نجلها والتي يدعى «إسلام .س»، 28 عاما، عامل، على والدته بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتم تحرير المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020. ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، وبالتنسيق مع رجال الأمن العام،
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

إخلاء سبيل 3 مصريين وتسليم تركيين لسفارتهم في قضية «وكالة الأناضول»

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين، على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل مرتكب «مجزرة كفر الدوار» لمحاكمة جنائية عاجلة

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات، محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين بالسويس

شهد طريق السويس القاهرة، تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، ما تسبب فى إصابات مستقلي السيارتين جميعهم وعددهم 19 مواطنًا بينهم طفل رضيع، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات علاوة على إصابات خطيرة بكسور فى العمود الفقرى وارتجاج ونزيف داخلي وخارجي. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ19 سيارة إسعاف، والمصابون هم مرزوق عثمان مرزوق، 57 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، محمد حسن فؤاد، 23 سنة، وجميعهم لديهم اشتباه بكسر في العمود الفقري.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (2)

إصابة 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا من مستقليها. اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبوالمطامير- الطريق الصحراوي. على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
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فتاة- الصنايع (1)

شاب يحضن فتاة في الشارع بالشرقية.. والمحافظ: خطيبها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يقف أمام مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية بالشرقية، ويحمل باقة من الورد وخلفه مجموعة من الشباب، وفور مشاهدة إحدى الفتيات، قدم لها باقة ورد، فيما تقوم هي باحتضانه في الشارع وسط تصفيق البعض. ووجه الشاب رسالة شديدة اللهجة للمارة وبعض سائقي "التوك توك" والمتواجدين أمام المدرسة قائلا: "اللى هيبصلها هضربه بالنار" ثم قام باصطحابها.
انتحار

انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.
طعنات-سكين-جريمة

«جاي يسرق الدهب».. شاب يطعن زوجة والده بسكين في بولاق

أقدم شاب في منطقة بولاق الدكرور على طعن زوجة والده بسلاح أبيض "سكين"، طعنة نافذة في البطن، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 عاما مصابة بجرح نافذ بالبطن، وحالتها العامة حرجة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن نجل زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.
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