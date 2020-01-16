عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري
تحرير:محمد جمال
١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
عبد الله السعيد
دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة .
عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 .
هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
وجاءت الـ100 هدفا بأقدام عبد الله السعيد خلال مسيرته على النحو التالي..
الإسماعيلى 36 هدفا خلال الفترة من 2003 حتى 2011
الأهلى 50 هدفا خلال الفترة من 2011 حتى 2018
وجاءت قائمة اللاعبين المصريين الذين دخلوا نادي المائة، كالتالي:
1- حسن الشاذلي– 173 هدفًا، سجلها خلال
وجاءت الـ100 هدفا بأقدام عبد الله السعيد خلال مسيرته على النحو التالي..
الإسماعيلى 36 هدفا خلال الفترة من 2003 حتى 2011
الأهلى 50 هدفا خلال الفترة من 2011 حتى 2018
وجاءت قائمة اللاعبين المصريين الذين دخلوا نادي المائة، كالتالي:
1- حسن الشاذلي– 173 هدفًا، سجلها خلال الفترة ما بين 1960 حتى 1977.
2- حسام حسن– 168 هدفًا، سجلها في الفترة ما بين 1985 حتى 2007.
3- مصطفى الضظوي – 127 هدفًا، سجلهما في الفترة ما بين 1948 حتي 1964.
4- مصطفى رياض– 122 هدفًا، في الفترة ما بين 1960 حتى 1977.
5- محمود الخطيب– 109 أهداف، في الفترة ما بين 1972 حتى 1987.
6- أحمد الكأس– 107 أهداف، سجلها خلال الفترة من 1984 حتى 2000.
7- محمد أبو تريكة– 106 أهداف .
8- جمال عبدالحميد– 101 هدف، سجلهما في الفترة ما بين 1977 حتى 1993.