عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

تحرير:محمد جمال ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

عبد الله السعيد

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.

وجاءت الـ100 هدفا بأقدام عبد الله السعيد خلال مسيرته على النحو التالي.. الإسماعيلى 36 هدفا خلال الفترة من 2003 حتى 2011 الأهلى 50 هدفا خلال الفترة من 2011 حتى 2018 وجاءت قائمة اللاعبين المصريين الذين دخلوا نادي المائة، كالتالي: 1- حسن الشاذلي– 173 هدفًا، سجلها خلال