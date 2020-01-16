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السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي_أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي_أرشيفية
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات
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جودة- عبدالخالق- وزير-التموين-الأسبق (2)

وزير التموين الأسبق: تعلمت من الحمار الانضباط في العمل

قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه عمل في رعاية الأغنام، وكان مسؤولًا عن قطيع تعود ملكيته للأسرة وبعض أهالي القرية، إذ كان عمره في هذه المرحلة 10 سنوات، معقبًا: «تعلمت الصبر والتأمل من رعاية الغنم»، مضيفًا أنه عمل في قريته في مجال الزراعة بسبب احتراف أسرته الزراعة، وكان يقوم بنقل التراب من الأراض لـ«الزريبة»، لتحويله لسماد يقوم بنقله إلى الأرض مرة أخرى.
مظاهرة لطلاب الثانوية العامة أمام التربية والتعليم-12

الغش مرفوض.. القضاء الإداري يلغي امتحانات طلاب الثانوية بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الخميس الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في ثلاثة أحكام سابقة بإلغاء امتحان مجموعة من طلاب الثانوية العامة في جميع المواد سواء كانت في حالتي التلبس بالغش الإلكتروني، أو الشروع فيه بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، إذ أوضحت المحكمة، أن العلم رسالة تربوية، والتعليم ليس حرثا في البحر، بل نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها، وأن إنفاق الدولة على التعليم تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها وأن اقتنائها بيد مواطنيها.
الهيئة-العامة- للاستعلامات-المصرية (2)

هيئة الاستعلامات: لا وجود قانونيا لوكالة الأناضول في مصر

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وكالة أنباء الأناضول، ليس لها وجود قانوني في مصر منذ شهر أغسطس 2013، بعد أن قامت السلطات المعنية -آنذاك- بإغلاق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم، وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنها تابعت ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر.
فعاليات- مهرجان -شرم -الشيخ- التراثي (3)

السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة بين مصر والإمارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ، وكتب الرئيس السيسي، صفحته الرسمية على "تويتر": "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".
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الفريق-جمال-عبد-المجيد

تعيين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة بالسودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز، إذ قال المجلس، إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
سامح-شكرى (1)

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
سد-النهضة (2)

غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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