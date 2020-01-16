السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تحرير:التحرير ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي_أرشيفية

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات



من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.





