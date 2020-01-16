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إجراء انتقاميا.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة بعدة صواريخ

تحرير:وكالات ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م
قصف غزة_أرشيفية
قصف غزة_أرشيفية
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، مستهدف مواقع الفصائل الفلسطينية، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ، كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت في وقت سابق من اليوم، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، إذ قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة.وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول
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انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات شمالي شرق سوريا، مضيفة أن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم.
الفريق-جمال-عبد-المجيد

تعيين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة بالسودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز، إذ قال المجلس، إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
سفارة-روسيا -في -بيروت

انفجار قنبلتي غاز مسيل للدموع في سفارة روسيا ببيروت

أعلنت السفارة الروسية لدى بيروت أن قنبلتي غاز مسيل للدموع انفجرتا، مساء اليوم الأربعاء، داخل حرمها، وذلك أثناء تفريق قوات الأمن اللبنانية مظاهرات ضد السلطات، إذ قال مستشار السفارة الروسية، فياتشيسلاف مقصودوف، في حديث لوكالة «تاس»: «قنبلتان سقطتا داخل منطقتنا، ولم يصب أحد من بين الموظفين أو أفراد عائلاتهم»، مشيرًا إلى أن تعزيز حرس البعثة الدبلوماسية على خلفية الاشتباكات التي شهدها شارع مار إلياس بين قوات الأمن والمحتجين، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".
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قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

انفجار في مصنع للبتروكيماويات بإسبانيا

وقع انفجار قوي في مصنع للبتروكيماويات مساء اليوم الثلاثاء، في مقاطعة تاراجونا، التابعة للحكم الذاتي في كاتالونيا بإسبانيا، وذلك بحسب بيان لهيئة الحماية المدنية التابعة للعموميات، إذ قالت الهيئة في بيان لها نقلته عنها وسائل إعلام عالمية: «ليس معروفا حاليا ما إذا كان هناك جرحى»، وأوصت الهيئة بأن يبقى السكان المحليون في منازلهم وأن يغلقوا جميع النوافذ والأبواب الخاصة بمنازلهم، ووفقًا للسلطات المحلية، ?تم نشر ثمانية فرق لمكافحة الحرائق لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
نتنياهو

إسرائيل ردا على كييف: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا لأي بلد

أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا ردت فيه على دعوة أوكرانيا لإسرائيل للامتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدا لزعيم القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا. وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن "الأشخاص المسؤولين عن مقتل اليهود أثناء الهولوكوست وأعمال العنف ضدهم، وكذلك دعاة معاداة السامية من مفكري الحركة القومية الأوكرانية، أصبحوا مؤخرا موضع تمجيد علني في أوكرانيا. وردا على ذلك وعلى منشورات في الصحافة الأوكرانية، تعرب وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لهذه الظواهر، بحسب "روسيا اليوم".
قصف-سوريا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين في قصف صاروخي شمال سوريا

قال مصدر عسكري مطلع اليوم الأحد، إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة، شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى، مضيفًا أن فصائل جبهة النصرة استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، موضحًا أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية، وفقًا لروسيا اليوم.
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