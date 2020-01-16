إجراء انتقاميا.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة بعدة صواريخ

تحرير:وكالات ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م

قصف غزة_أرشيفية

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، مستهدف مواقع الفصائل الفلسطينية، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ، كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت في وقت سابق من اليوم، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، إذ قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة.وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول