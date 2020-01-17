الأهلي: بادجي اختارنا رغم امتلاكه عروض أوروبية

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

أليو بادجي

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المنضم في الساعات الماضية للفريق الأحمر، تمت بعد دراسة ومقارنة بين عدة اختيارات طرحها على المدرب السويسري رينيه فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأوضح توفيق أن فايلر طلب ضم مهاجم أجنبي وتم إعداد قائمة مطولة، اختصرت لاحقا، إلى 3 لاعبين كان بينهم بادجي، وأيضًا بليسنج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، وأكد أن بادجي اختار اللعب للأهلي رغم امتلاكه عروضا من تركيا وفرنسا، موضحًا أنه يقدر قيمة الأهلي في قارة أفريقيا.

وتابع مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: "بادجي يعلم صعوبة مهمته خاصة أنه انضم في شهر يناير الجاري، وهو أمر صعب لأنه يجب عليه التأقلم سريعًا مع الفريق".وعن حدوث أزمة بين بادجي وإدارة رابيد فيينا بعد التقاطه صورة مع مشجع لفريق رد بول سالزبورج النمساوي، قال توفيق: "بالفعل كانت هناك مشكلات في الفترة الأخيرة

وتابع مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: "بادجي يعلم صعوبة مهمته خاصة أنه انضم في شهر يناير الجاري، وهو أمر صعب لأنه يجب عليه التأقلم سريعًا مع الفريق".



وعن حدوث أزمة بين بادجي وإدارة رابيد فيينا بعد التقاطه صورة مع مشجع لفريق رد بول سالزبورج النمساوي، قال توفيق: "بالفعل كانت هناك مشكلات في الفترة الأخيرة قبل حسم الصفقة، لكن لا أحب الخوض فيها لأن الأمر يتعلق باللاعب وناديه السابق".



وعن أزمة رحيل المغربي المهاجم وليد أزارو واعتراض الأخير على عدم خوض لقاء طنطا بالدوري، أكد توفيق أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الأمر، وسيناقش مع الإدارة ملف اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن الفريق.