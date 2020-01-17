رياضة

الأهلي: بادجي اختارنا رغم امتلاكه عروض أوروبية

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
أليو بادجي
أليو بادجي
أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المنضم في الساعات الماضية للفريق الأحمر، تمت بعد دراسة ومقارنة بين عدة اختيارات طرحها على المدرب السويسري رينيه فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأوضح توفيق أن فايلر طلب ضم مهاجم أجنبي وتم إعداد قائمة مطولة، اختصرت لاحقا، إلى 3 لاعبين كان بينهم بادجي، وأيضًا بليسنج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، وأكد أن بادجي اختار اللعب للأهلي رغم امتلاكه عروضا من تركيا وفرنسا، موضحًا أنه يقدر قيمة الأهلي في قارة أفريقيا.
وتابع مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: "بادجي يعلم صعوبة مهمته خاصة أنه انضم في شهر يناير الجاري، وهو أمر صعب لأنه يجب عليه التأقلم سريعًا مع الفريق".وعن حدوث أزمة بين بادجي وإدارة رابيد فيينا بعد التقاطه صورة مع مشجع لفريق رد بول سالزبورج النمساوي، قال توفيق: "بالفعل كانت هناك مشكلات في الفترة الأخيرة
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هاني أبو ريدة والخطيب يزينان لجان الكاف الجديدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، والتي شهدت تواجد 8 مصريين، ويعد أبرز أعضاء لجان الاتحاد الإفريقي من المصريين، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي، إضافة إلى لجنة الطوارئ التي تضم 7 أسماء فقط على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. ويتواجد من بين أبرز الأسماء استمرار محمود الخطيب "رئيس النادي الأهلي"، عضوًا في لجنة بطولات الأندية والتراخيص، إضافة إلى تواجد حازم إمام "نجم الزمالك السابق" في اللجنة الفنية والتطوير.
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كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.
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عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
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أليو بادجي

صحيفة نمساوية تكشف تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد

أكدت صحيفة كورير النمساوية أن أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، أصبح قريبا من الأهلي بعد اتفاق جميع الأطراف على تفاصيل الصفقة، موضحه أن الأحمر يريد تقديم لاعبه الجديد البالغ 23 عامًا للجماهير قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون الفحص الطبي هو الجزء الأخير من أجل إتمام التعاقد وتوديع جماهير الفريق النمساوي. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في رابيد فيينا استغرقت وقتًا طويلا حتى تم إقناع الأهلي بدفع أكثر من مليون يورو في اللاعب.
مانويل-جوزيه

جوزيه: هذا سر توهج فلافيو مع الأهلي

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت". وقال مدرب القلعة الحمراء السابق في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية، وكانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".
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فلافيو يحلم بالتدريب في مصر ويتغنى بجماهير الأهلي

أعرب الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن امتنانه لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتدريب في مصر حيث صنع تاريخه خلال مسيرته مع كرة القدم، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته مع قناة أون سبورت. وقال فلافيو: "عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم في مصر مع النادي الأهلي، وأحلم بالتدريب في مصر وسيكون تحديا كبيرا، ومانويل جوزيه هو المدرب الأهم والأقرب بالنسبة لي، إنه أعظم مدرب رأيته في حياتي، وكانوا يعتقدون أنني لاعب سيء لكني حققت نجاحات كبيرة مع الأهلي وكان جيلبرتو وجميع اللاعبين يساندوني وساعدوني كثيرا".
رينيه فايلر (9)

فايلر: «الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى»

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
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