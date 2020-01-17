رياضة

كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
صلاح وماني
صلاح وماني
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.
وقال مدرب ليفربول: "تحدثت مع كل لاعب على حدة، كما أن المشكلة لم تكن كبيرة بين محمد صلاح وساديو ماني".وأضاف يورجن كلوب: "في عالم كرة القدم، يبدو الأمر كبيرًا للغاية، حيث يقولون (يا إلهي.. كيف يمكنك أن تحل ذلك؟).. ولكنني فقط تحدثت معهما".وأتم المدرب الألماني: "الهولندي فاينالدوم يحاول دائمًا حل المشكلات
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محمود -الخطيب‎

هاني أبو ريدة والخطيب يزينان لجان الكاف الجديدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، والتي شهدت تواجد 8 مصريين، ويعد أبرز أعضاء لجان الاتحاد الإفريقي من المصريين، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي، إضافة إلى لجنة الطوارئ التي تضم 7 أسماء فقط على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. ويتواجد من بين أبرز الأسماء استمرار محمود الخطيب "رئيس النادي الأهلي"، عضوًا في لجنة بطولات الأندية والتراخيص، إضافة إلى تواجد حازم إمام "نجم الزمالك السابق" في اللجنة الفنية والتطوير.
أليو بادجي (4)

الأهلي: بادجي اختارنا رغم امتلاكه عروض أوروبية

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المنضم في الساعات الماضية للفريق الأحمر، تمت بعد دراسة ومقارنة بين عدة اختيارات طرحها على المدرب السويسري رينيه فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأوضح توفيق أن فايلر طلب ضم مهاجم أجنبي وتم إعداد قائمة مطولة، اختصرت لاحقا، إلى 3 لاعبين كان بينهم بادجي، وأيضًا بليسنج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، وأكد أن بادجي اختار اللعب للأهلي رغم امتلاكه عروضا من تركيا وفرنسا، موضحًا أنه يقدر قيمة الأهلي في قارة أفريقيا.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
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محمد-صلاح (2)

كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.
حفل- جوائز -الكاف -لعام- 2019 (4)

ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 وتم الإعلان عن تتويج قائد منتخب السنغال خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم في سهل حشيش بمدينة الغردقة وتنافس ماني على هذه الجائزة مع محمد صلاح زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتسليم ماني الجائزة. يذكر أن صلاح ومحرز اعتذرا عن حضور الحفل بعد التسريبات التي خرجت من الكاف عن تتويج ماني بالجائزة
شريف-إكرامي (1)

إكرامي يعلق على غياب صلاح عن حفل الأفضل بأفريقيا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن عتاب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول على عدم حضور حفل اختيار الأفضل في إفريقيا 2019 والمقام في الغردقة مقبول، كما أنه تمنى حضوره تفاديًا للغط الذي يخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم. ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "عدم حضور نجم عالمي، حفل لن يتم تتويجه فيه، حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، وحدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".
محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
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