كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

صلاح وماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.

وقال مدرب ليفربول: "تحدثت مع كل لاعب على حدة، كما أن المشكلة لم تكن كبيرة بين محمد صلاح وساديو ماني".وأضاف يورجن كلوب: "في عالم كرة القدم، يبدو الأمر كبيرًا للغاية، حيث يقولون (يا إلهي.. كيف يمكنك أن تحل ذلك؟).. ولكنني فقط تحدثت معهما".وأتم المدرب الألماني: "الهولندي فاينالدوم يحاول دائمًا حل المشكلات

وقال مدرب ليفربول: "تحدثت مع كل لاعب على حدة، كما أن المشكلة لم تكن كبيرة بين محمد صلاح وساديو ماني".



وأضاف يورجن كلوب: "في عالم كرة القدم، يبدو الأمر كبيرًا للغاية، حيث يقولون (يا إلهي.. كيف يمكنك أن تحل ذلك؟).. ولكنني فقط تحدثت معهما".



وأتم المدرب الألماني: "الهولندي فاينالدوم يحاول دائمًا حل المشكلات في غرفة الملابس، لأنه يستطيع أن يفهم سبب غضب الناس".



يذكر أن محمد صلاح وساديو ماني يتنافسان خلال السنوات الـ3 الماضية على الألقاب الفردية مع الريدز وداخل القارة السمراء، وتقاسما سويًا جائزة هداف البريميرليج الموسم الماضي مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

