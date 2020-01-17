رياضة

هاني أبو ريدة والخطيب يزينان لجان الكاف الجديدة

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص
أحمد أحمد - محمود الخطيب
أحمد أحمد - محمود الخطيب
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، والتي شهدت تواجد 8 مصريين، ويعد أبرز أعضاء لجان الاتحاد الإفريقي من المصريين، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي، إضافة إلى لجنة الطوارئ التي تضم 7 أسماء فقط على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. ويتواجد من بين أبرز الأسماء استمرار محمود الخطيب "رئيس النادي الأهلي"، عضوًا في لجنة بطولات الأندية والتراخيص، إضافة إلى تواجد حازم إمام "نجم الزمالك السابق" في اللجنة الفنية والتطوير.
كما جاء الحكم الدولي السابق عصام عبدالفتاح عضوًا في لجنة الحكام، ومجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية السابق في اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا تحت 17، 20 و23 عام. وفيما يلي التشكيل الجديد بتواجد المصريين:- هاني أبو ريدة.. المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ.- أحمد مجاهد.. اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا.-
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ليفربول - صلاح - ماني

كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.
أليو بادجي (4)

الأهلي: بادجي اختارنا رغم امتلاكه عروض أوروبية

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المنضم في الساعات الماضية للفريق الأحمر، تمت بعد دراسة ومقارنة بين عدة اختيارات طرحها على المدرب السويسري رينيه فايلر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأوضح توفيق أن فايلر طلب ضم مهاجم أجنبي وتم إعداد قائمة مطولة، اختصرت لاحقا، إلى 3 لاعبين كان بينهم بادجي، وأيضًا بليسنج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، وأكد أن بادجي اختار اللعب للأهلي رغم امتلاكه عروضا من تركيا وفرنسا، موضحًا أنه يقدر قيمة الأهلي في قارة أفريقيا.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
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حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
محمود الخطيب

الأهلي يشكو النجم الساحلي في الفيفا

أزمة جديدة تفجرت داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد مخالفة مسؤولو النجم الساحلي التونسي للاتفاق المبرم مع المسؤولين في القلعة الحمراء والذي تم في شهر أكتوبر الماضي بشأن إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم القلعة الحمراء الهارب من عام 2017، والذي انتقل لصفوف الفريق التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والمقرب من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى دولة بلغاريا من أجل حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأحمر. وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".
ماني (2)

ماني.. تضحيات مالية هائلة ودرب من الخيال

تم تتويج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 بالغردقة، لكن قبل سنوات لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ابن قرية بامبالي، وهي قرية على ضفاف نهر كاسامانس، سيجلس على عرش كرة القدم الإفريقية. كان بإمكان ماني أن يسير على خطى والده، وهو إمام وداعية إسلامي، لكنه وضع قواعده وقرر السير عليها؛ أراد أن يكون لاعب كرة قدم، ورغم معارضة عائلته بشدة هذه الفكرة، لكنه تقدم إليها، والآن يحصد الثمار بصورة واضحة للجميع.
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