هاني أبو ريدة والخطيب يزينان لجان الكاف الجديدة

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص

أحمد أحمد - محمود الخطيب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، والتي شهدت تواجد 8 مصريين، ويعد أبرز أعضاء لجان الاتحاد الإفريقي من المصريين، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي، إضافة إلى لجنة الطوارئ التي تضم 7 أسماء فقط على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. ويتواجد من بين أبرز الأسماء استمرار محمود الخطيب "رئيس النادي الأهلي"، عضوًا في لجنة بطولات الأندية والتراخيص، إضافة إلى تواجد حازم إمام "نجم الزمالك السابق" في اللجنة الفنية والتطوير.

كما جاء الحكم الدولي السابق عصام عبدالفتاح عضوًا في لجنة الحكام، ومجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية السابق في اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا تحت 17، 20 و23 عام. وفيما يلي التشكيل الجديد بتواجد المصريين:- هاني أبو ريدة.. المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ.- أحمد مجاهد.. اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا.-