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حقيقة إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
الخبز
الخبز
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وذلك وفي إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.
وفي السياق ذاته، فإن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع
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الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

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عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

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محمد-الزملوط

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هل غيرت الحكومة تصميم العملات الورقية؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.
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51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
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سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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