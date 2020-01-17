حقيقة إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

الخبز

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وذلك وفي إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، فإن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع