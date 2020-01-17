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إصابة القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر.. الحكومة ترد

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص
القمح
القمح
نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مٌشيرةً إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات.
وأوضحت أنه تم إطلاق برامج توعوية لتعريف المزارعين بالأصناف المقاومة لمرض الصدأ والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها، فضلاً عن شراء التقاوي من مصادر موثوق بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تعتمدها، وعدم زراعة أصناف غير مسجلة، كما يتم تشكيل لجان متابعة دورية تابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتقوم
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

ممطر شمالًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-الزملوط

285 مليون جنيه لحفر وتشغيل آبار بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلنت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروعات بـ285 مليون جنيه تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية، حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.
مجلس-النواب (3)

زراعة البرلمان توصي بتعديل قانون التعاونيات الزراعية

أوصت لجنة الزراعة والرب والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة.
القضاء-على-تجمعات-للجراد-فى-اسوان (3)

حقيقة انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية.. الزراعة ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يؤكد دور الثقافة في تنشئة جيل واعٍ بقضايا وطنه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك، وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.? جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة خطة عمل الوزارة؛ وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية المتمثل في "بناء الإنسان المصري".
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