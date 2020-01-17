إصابة القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر.. الحكومة ترد

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص

القمح

نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مٌشيرةً إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات.

وأوضحت أنه تم إطلاق برامج توعوية لتعريف المزارعين بالأصناف المقاومة لمرض الصدأ والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها، فضلاً عن شراء التقاوي من مصادر موثوق بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تعتمدها، وعدم زراعة أصناف غير مسجلة، كما يتم تشكيل لجان متابعة دورية تابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتقوم