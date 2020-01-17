برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 11 17 شبين الكوم 11 17 طنطا 10 16 دمنهور 11 17 الإسكندرية 11 16 بلطيم 12 16 مطروح 11 14 السلوم 10 13 سيوة